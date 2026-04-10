Türkiye güne yine bir belediyeye yönelik operasyon haberiyle uyandı. Mersin Yenişehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, operasyonun ardından sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Tanal, yargı süreçlerinde eşitlik ilkesine vurgu yaptı.

Tanal paylaşımında, “CHP’li belediyelere hangi hukuk uygulanıyorsa, AK Parti’li belediyelere de aynısı uygulanmalıdır. AK Parti’li belediyelere hangi hukuk uygulanıyorsa, CHP’li belediyelere de aynısı uygulanmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında hukuk devleti ilkesine dikkat çeken Tanal, “Suçta ve cezada eşitlik esastır. Kim suç işlemişse hesabını versin. Ama kimseye ayrı hukuk, kimseye ayrı muamele yapılmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik gözaltı işlemlerini de eleştiren Tanal, sürecin niteliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah 31 kişinin gözaltına alındığı operasyon; yolsuzlukla mücadele değil, siyasi bir operasyondur.”

Tanal, soruşturma sürecine ilişkin yaklaşımı da eleştirerek, “Eğer hukuk gerçekten işletilseydi; aynı iddialar herkes için eşit uygulanırdı, soruşturmalar delilden şüpheliye giderdi, gözaltı yerine önce davet ve ifade yöntemi kullanılırdı.” dedi.

CHP’li vekil açıklamasında, yürütülen sürecin siyasi motivasyon taşıdığını savunarak, “Ama bugün görüyoruz ki; hedef yolsuzluk değil, hedef CHP’dir.” ifadelerini kullandı.

Tanal, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Bu uygulamalar hukuk devletine zarar verir, yargıya güveni sarsar, adaleti siyasetin aracı haline getirir. Hukuk eşit uygulanmadıkça, yapılan hiçbir işlem meşru değildir.”