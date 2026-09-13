Son Mühür- Borsa İstanbul eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Merkez Bankası eski başkan yardımcısı ve AK Parti İzmir eski milletvekili İbrahim Turhan, Anthropic, OpenAI ve SpaceXAI'yı ortak noktada buluşturan yapay zekada yavaşlama hamlesini, ''Ortada olağandışı bir durum var…'' sözleriyle değerlendirdi.

''Önce yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zekanın gelişiminin bu kadar hızlı olmasının gerçekte nasıl bir şey olacağını tam olarak kavrayamadığını itiraf etti ve “yavaşlamamız gerekiyor” dedi'' hatırlatmasında bulunan Turhan,

''Daha ileri giderek yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi ve yapay zekanın piyasaya sürülme hızına yönelik kamu otoritesinin bazı kurallar oluşturması gerektiğine vurgu yaptı. Yani özel sektör, hem de en yenilikçi, en rekabetçi bir alanda devlete; “düzenlemelerle bizi yavaşlatın ve kontrol altına alın” dedi.

Ciddi bir uyarı var...



Amodei’nin özellikle endişelendiği konu, birbirleriyle koordinasyon kurabilen çok sayıda YZ uygulamasının oluşturabileceği “sürü”. Amodei yapay zekanın 6 ila 12 ay içinde tüm Interneti ele geçirebilecek küresel bir botnet sürüsü (swarm) oluşturabileceği konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

Ardından işler daha da tuhaflaştı. Sam Altman ve Elon Musk, YZ güvenliği konusundaki endişelerin bazı üniversitelerde yapılan araştırmalar ve akademik yayınlarla desteklenmesinin ardından Amodei'nin yapay zekanın gelişimini yavaşlatma çağrısına destek verdi'' sözleriyle yaşanan gelişmeleri özetledi.

İbrahim Turhan,

''Komplo teorisi geliştirmek ya da paranoyak olmak istemiyorum ama sanki kamuoyuna tam olarak açıklanmayan ve ciddi risk oluşturan gelişmeler olduğu hissine kapıldım'' vurgusuyla konuyla ilgili tartışmaların daha da büyüyeceğine olan inancını dile getirdi.