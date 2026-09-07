Teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple tarafından tanıtılacak olan yeni akıllı telefon serisine çevrildi. Milyonlarca kullanıcının merakla beklediği iPhone 18 ailesi için çıkış tarihi, teknik özellikler ve fiyat sızıntıları netleşmeye başladı. Hem standart modellerin hem de üst düzey donanıma sahip Pro Max versiyonunun kullanıcılara sunacağı yenilikler, telefonunu yenilemek isteyenlerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

İPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK, LANSMAN ETKİNLİĞİ HANGİ TARİHTE?

Apple'ın yeni iPhone 18 serisini tanıtacağı resmi lansman tarihi netlik kazandı. Dev şirket, teknoloji dünyasının merakla beklediği etkinliği 9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Güncel raporlara göre, Eylül ayındaki bu etkinlikte özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri vitrine çıkacak. Standart iPhone 18 modelinin ise Pro serisinden daha sonraki bir tarihte satışa sunulması bekleniyor.

İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER, HANGİ İŞLEMCİ KULLANILACAK?

Serinin en güçlü modeli olması beklenen iPhone 18 Pro Max, hem performans hem de tasarım anlamında önemli güncellemeler içeriyor:

İşlemci ve Bellek: Cihazın, 2 nm üretim teknolojisine sahip ultra hızlı A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Depolama alanı seçeneklerinin ise 2 TB'a kadar çıkacağı öne sürülüyor.

Tasarım: Apple'ın ekran üzerindeki Dynamic Island (Dinamik Ada) bölümünü, Face ID bileşenlerini ekran altına gizleyerek önceki nesillere göre çok daha küçük bir hale getirmesi planlanıyor.

Kamera: En dikkat çekici yeniliklerden biri ana kamerada "değişken diyafram" teknolojisinin kullanılması olacak. Bu sayede kullanıcılar, alan derinliği ve ışık miktarını manuel veya otomatik olarak çok daha hassas şekilde kontrol edebilecek.

İPHONE 18 PRO MAX RENK SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

Apple'ın yeni amiral gemisi cihazında kullanacağı renklere dair güçlü sızıntılar bulunuyor. Gelen bilgilere göre iPhone 18 Pro Max'in en iddialı ve öne çıkan yeni rengi koyu kırmızı ile mor arasında bir tona sahip olan "Koyu Kiraz (Dark Cherry)" olacak. Seride ayrıca Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renk seçeneklerinin de yer alması bekleniyor.

İPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR, TÜRKİYE FİYATI BELLİ Mİ?

Sektör kaynaklarına göre iPhone 18 Pro Max'in ABD pazarındaki başlangıç fiyatının 1.199 dolar seviyesinde olması öngörülüyor. Ancak Apple henüz resmi fiyatlandırmayı açıklamadı. Cihazın Türkiye satış fiyatı ise, güncel döviz kurları ve vergi dilimleri (ÖTV, KDV, TRT Bandrolü vb.) eklendikten sonra, Apple Türkiye'nin 9 Eylül'deki resmi duyurusuyla birlikte kesinleşecek.