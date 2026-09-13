Son Mühür- The Wall Street Journal, Anthropic'in, İran’ın ABD donanma savaş gemilerini hedef almak için Amerikan yapay zekâ modelini kullandığını açıkladığına dair haberiyle insanlığın gelecekte en önemli tartışmalarından birinin yapay zeka olacağına işaret etmişti.

Habere göre İran bağlantılı bir grup, Anthropic’in Claude yapay zekâ modelini Orta Doğu’daki ABD savaş gemilerini takip etmek ve potansiyel zayıflıklarını belirlemek amacıyla kullanmak istemiş ayrıca Anthropic, Claude’un biyolojik silah geliştirme çalışmalarında kullanılmasına yönelik girişimleri de tespit ederek engellemişti.

Yapay zekanın insanlığı sürüklediği nokta konusunda endişeler sadece kullanıcılar için değil, yapay zeka şirketlerine yön veren insanların da paylaştığı bir endişe olduğunu gösteren sıcak bir gelişme yaşandı.



Yapay zeka dünyasına ilginç bir olay...



TEDx'te yapayzeka ve algoritmalar üzerine konuşmasıyla dikkati çeken Ahmet Balat, ''Bu gece yapay zeka dünyasında ilginç bir olay yaşandı'' sözleriyle yapay zekaya yön veren şirketlerin açıklamalarına göndermede bulundu.

''Anthropic yani Claude'nin CEO'su Dario, “Yapay zekanın, güvenlik açıkları gerekçesiyle, gelişiminin yavaşlatılması gerekiyor. Bu nedenle gelişim süreçlerini yavaşlatma kararı aldık.” şeklinde tweet attı'' hatırlatmasında bulunan Balat,

''Ve yapay zekanın insanlığın değerleriyle örtüşecek şekilde ilerletilmesini sağlayacak çalışmalara ağırlık vereceklerini duyurdu.

Altman da katılıyorum mesajı verdi...



OpenAI yani ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman da bu tweet'i alıntılayarak “Dario'ya katılıyorum. Biz de aynısını yapacağız.” şeklinde paylaşım yaptı'' ifadeleriyle yaşanan gelişmeye dikkat çekti.

''Her gün birbirleriyle rekabet ederek yeni özellikler yayınlayan bu iki dev şirketin CEO'larının bir anda bu şekilde paylaşım yapması radikal bir karar olarak yorumlandı'' vurgusunda bulunan Ahmet Balat,

''Dario bir makale yayınladı ve yapay zekanın ilerleme hızı bu şekilde devam ederse önümüzdeki 12 ay içinde bir bot sürüsünün kalıcı ağ kurarak tüm interneti ele geçirebileceğini ve bunun da dünyaya yüz milyarlarca dolar kalıcı hasar verebileceğini düşündüğünü açıkladı'' mesajı verdi.



Masanın bir ayağı eksik, Çin sessiz...



Venezuelalı gazeteci Orlando Avendano, Yapay zekânın üç büyük devi, Anthropic, OpenAI ve Elon Musk'ın SpaceXAI'sı, bugün yıllardır ilk kez, yapay zekânın hızını güvenlik ve kontrol garantileri sağlanana kadar yavaşlatmanın aciliyetinde hemfikir oldular'' vurgusuyla gelişmenin önemine dikkat çekti.

Yapay zekaya yön veren insanların verdiği mesajın son yılların en önemli günlerinden biri olduğuna işaret eden Avendano,

Bunu X'teki paylaşımlarında yaptılar, ki bu muhtemelen son yılların en önemli günlerinden birini işaretliyor.

İnsanlık için belirleyici bir gün'' mesajı verse de, ''Ama masanın bir ayağı eksik: Çinliler'' vurgusuyla yapay zeka konusunda son yıllardaki ataklarıyla öne çıkan Çin'in sessiz kalmasına dikkat çekti.