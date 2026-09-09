Meta cephesinden gelen son duyuru, eski model akıllı telefon sahiplerini hızla harekete geçirdi. WhatsApp'ın altyapısını ve güvenlik standartlarını en üst seviyeye taşımak amacıyla aldığı bu yeni karar, binlerce cihazı doğrudan etkileyecek. Hem Android hem de iPhone (iOS) cihazlar için belirlenen yeni minimum işletim sistemi gereksinimleri, birçok kişinin yeni bir telefon almasını ya da cihaz yazılımını acilen güncellemesini zorunlu kılıyor. Kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar "WhatsApp hangi modellerde çalışmayacak, telefonumun sürümünü nasıl öğrenirim?" diyerek detayları öğrenmeye çalışıyor.

WHATSAPP HANGİ ANDROİD TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK VE NE ZAMAN KAPANACAK?

Yeni düzenlemeyle birlikte Android cihazlar için aranan minimum sürüm şartı Android 5.0'dan Android 6.0'a çıkarıldı. 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Android 6.0 sürümünün altında kalan akıllı telefonlar artık WhatsApp uygulamasına giriş yapamayacak. Eğer elinizdeki cihaz daha yeni bir Android sürümüne güncellenemiyorsa, popüler mesajlaşma uygulamasını kullanma şansınız maalesef kalmıyor.

Destek kapsamından çıkma riski taşıyan telefon modelleri arasında Samsung Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Grand Prime, Sony Xperia Z, LG G2, HTC One Max, Asus ZenFone 4, Xiaomi Mi 4i, Redmi Note 2, Huawei Ascend P7 ve Huawei Mate 7 gibi bir dönemin çok satan cihazları yer alıyor. Ancak teknoloji uzmanları uyarıyor: Telefonunuz bu listede olsa bile, eğer ayarlar menüsünden yazılımınızı Android 6.0 veya üstü bir sürüme güncelleyebiliyorsanız WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

İPHONE KULLANICILARI DİKKAT: İOS İÇİN WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Değişiklik sadece Android cephesiyle sınırlı kalmadı, iPhone kullanıcıları için de son derece kritik bir takvim paylaşıldı. Apple tarafında uygulamanın fişinin çekileceği son gün 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren iOS 15.5 öncesi bir sürüm kullanan iPhone modelleri WhatsApp desteğini tamamen kaybedecek.

Neyse ki iOS 15.1 kurabilen cihazların büyük çoğunluğu yazılım tarafında iOS 15.5 ve daha yeni sürümlere de güncellenebiliyor. Bu sayede iPhone kullanıcılarının devasa bir kısmının bu değişiklikten olumsuz etkilenmesi ve mağduriyet yaşaması beklenmiyor. Ancak yine de riske girmemek adına cihazınızın ayarlar bölümüne girerek genel ve yazılım güncelleme sekmeleri üzerinden işletim sistemi sürümünüzü kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.

META NEDEN ESKİ TELEFONLARA WHATSAPP DESTEĞİNİ KESİYOR?

Vatandaşların aklındaki asıl soru ise şirketin neden durduk yere böyle bir adım attığı yönünde. Meta'nın belirli dönemlerde eski cihazları sistem dışı bırakmasının arkasında iki temel sebep yatıyor. Bunlardan ilki, hayati önem taşıyan güvenlik açıkları. Eski işletim sistemleri güncel güvenlik yamalarını ve koruma protokollerini alamadığı için hackerlara ve siber saldırılara karşı savunmasız kalıyor.

İkinci büyük sebep ise teknik altyapı yetersizliği. Uygulamaya sürekli eklenen sesli durumlar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderimi, gelişmiş gizlilik ayarları veya yeni yapay zeka özellikleri, eski donanım ve yazılımlarda ciddi takılmalara yol açıyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, tüm kullanıcılarına güvenli, hızlı ve sorunsuz bir deneyim sunmayı hedeflediği için teknik olarak yetersiz kalan eski işletim sistemleriyle yollarını ayırıyor.