Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, AK Parti iktidarının son dönemde askeri hastaneleri yeniden açılması yönünde adımlar attığını vurgulayarak, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi için yeterli değildir

Meselenin yalnızca bir hastane açmakla çözülecek bir konu olmadığının altını çizen CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Son dönemde iktidar çevrelerinden, askeri sağlık sistemiyle ilgili bazı tasarruflarda bulunma niyetinin ortaya çıktığı, bir hastanenin yeniden açılması yönünde adımların atıldığı görülmektedir. Ancak bu yaklaşım, yıllardır dile getirdiğimiz ve her fırsatta uyardığımız gibi, askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesi için yeterli değildir.



Bu mesele, yalnızca bir hastane açmakla çözülecek bir konu değil; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harp, görev ve kriz şartlarında ihtiyaç duyduğu bütüncül bir sağlık yapılanmasının yeniden kurulmasını gerektiren bir milli güvenlik meselesidir. Yapılacak düzenlemeler, sadece sembolik değil, tüm askeri hastaneleri kapsayan; eğitim, personel, altyapı ve kurumsal kültürü birlikte ele alan kapsamlı bir dönüşüm anlayışıyla ele alınmalıdır.” dedi.

“Bu yaklaşım, sistemin ruhunu, işlevini ve stratejik gerekliliğini yok saymaktadır”

Öte yandan, iktidarın yalnızca birkaç hastaneyi açarak, sağlık sistemini yeniden kurmak istediğini öne süren CHP’li Bağcıoğlu, “Askeri Sağlık Sistemi; kıtalar, birlikler veya gemilerdeki sağlık hizmetleriyle başlayıp, değişik bölgelerdeki asker hastaneleri ile devam eden ve en üst noktada adeta bir mükemmeliyet merkezi olarak görev yapan Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ile tamamlanan kademeli bir yapıdır.

Bu sistem, savaşta olduğu kadar barışta da TSK’nın görev etkinliğini, personel sağlığını ve kurumsal dayanıklılığını garanti eden yaşamsal bir mekanizmadır. Askeri Sağlık Sistemi’nin kaldırılmasının üzerinden dokuz yıl geçmiştir. Bu süreçte yapılan tüm uyarılara rağmen yanlıştan dönülmemiş, adeta bir oyalama taktiği uygulanmıştır. Bugün gelinen noktada, yalnızca bir veya birkaç hastanenin yeniden açılmasıyla sanki sistem geri dönüyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. Oysa bu yaklaşım, sistemin ruhunu, işlevini ve stratejik gerekliliğini yok saymaktadır.”