Son Mühür- Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, son dönemde özellikle küçük çocukların büyük ilgi gösterdiği ve sosyal medyada viral olan "Kaktüs Figürlü Elektronik Oyuncak" serisinin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık, üründe tespit edilen boğulma riski nedeniyle toplatma ve piyasaya arzın yasaklanması kararı aldı. Bu karar, çocukları için bu popüler oyuncağı satın almış olan ebeveynleri doğrudan ilgilendiriyor.

Güvensiz Ürün Tespit Sistemi’nden (GÜBİS) açıklama

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlanan 2025100007 numaralı bildirime göre, Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji firması tarafından piyasaya sürülen ürün tehlike arz ediyor. "Kaktüs Figürlü Oyuncak (Dans Etme, Şarkı Söyleme Vb. - Şarjlı, Elektronik Fonksiyonlu)" etiketli, Çin (PRC) menşeli olan oyuncak serisi hakkında toplatma kararı, 1 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

Güvensizlik nedeni: Ambalajdaki kritik kalınlık eksikliği

Oyuncak üzerindeki güvensizlik riski, ürünün doğrudan kendisine değil, ambalajına odaklanıyor. Yapılan detaylı incelemelerde, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve TS EN 71 (Bölüm 1: Fiziksel ve Mekanik Özellikler) standartlarına aykırılık tespit edildi. Güvensizlik nedeni olarak, ambalajlama kısmındaki kalınlık şartının sağlanamaması gösterildi. İlgili standartlara göre plastik ambalajın ortalama kalınlığının en az 0.038 mm olması gerekirken, bu üründe ön ve arka kısımlarda kalınlık 0.024 mm olarak ölçüldü. Bu yetersiz kalınlık, ambalajın kolayca yırtılmasına ve potansiyel olarak boğulma riski (mekanik hava akışı engellenmesi) yaratmasına neden oluyor.

Tüketicilerin yapması gerekenler: Piyasadan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, bu tespitin ardından 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve halihazırda piyasada bulunan tüm stokların toplatılmasına karar verdi. Bu durum, özellikle çocukların boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için hayati önem taşıyor.