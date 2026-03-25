Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan İZFURNEX 2026, Fuar İzmir’de düzenlenen törenle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen sektör temsilcilerinin katıldığı fuar, bu yıl 127 markayı bir araya getirerek tasarım, üretim ve ticaretin kesişim noktası haline geldi.

Muhammed Baykal: İzmir Mobilya Fuarı üretim ve tasarım gücünü pazarlarda tanıtmak için var

İZFURNEX 2026’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, “Kaliteli mobilya; estetik görünümün ötesinde, dayanıklı malzeme, sağlam işçilik ve kullanıcı konforunu bir arada sunan ürünlerdir.

Uzun ömürlü kullanım, ergonomik tasarım ve sağlığa zararsız üretim süreçleri, günümüzde tüketicilerin öncelikli tercih kriterleri arasında yer alırken; fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik de sektörün kalite anlayışını belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Ama artık günümüzde kaliteli bir mobilya üretmek işin sadece yarısı. O ürünü hak ettiği şekilde tanıtabildiğimizde, doğru alıcıyla buluşturduğumuzda işi tamamlamış oluyoruz. İzmir Mobilya Fuarı bu hedefe mobilya üreticilerimiz ulaştırmak için var. Türk mobilya sektörünün üretim ve tasarım gücünü, kalitesini ulusal ve uluslararası hedef pazarlarda tanıtmak için var.” ifadelerini kullandı.

Zafer Koç: Dünya pazarında rekabet her zamankinden daha büyük

Mobilya sektörünün üretim gücü ve tasarım kabiliyetiyle Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olduğunun altını çizen İzmir Marangozlar ve Mobilyacılar Odası(İZMOD) Başkanı Zafer Koç, “Mobilya sektörü üretim gücü ve tasarım kabiliyetiyle ülkemizin en dinamik sektörlerinden biridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz fuar yalnızca ticaret alanı değil güçlü bir platformdur.

Fuara katılan firmalarımız yurtdışından gelen alıcı heyetlerle birlikte sektörümüzün gücünü ve potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu buluşma üreticilerimiz için yeni işbirliklerimizin kapısını aralayacaktır. Bugün dünya pazarında rekabet her zamankinden daha güçlüdür.

Yenilikçi bakış açısı sektörümüzün geleceğini belirleyen en önemli unsurlar haline gelmiştir. Mobilya ürünler artık tasarımda ve marka gücünden oluşmaktadır. İzmir mobilya sektörü global pazarlarda çok daha güçlü bir yer alacaktır. İzmir olarak hedefimiz sektörümüzün gücünü uluslararası rekabette göstermektedir. Bu fuarın sektörümüze yeni bir kapı açacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Selami Özpoyraz: Mobilya sektörü ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan alanlardan bir tanesidir

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, “Mobilya fuarının yeniden düzenleniyor olması yalnızca bir organizasyonunun geri dönüşü değil, sektörel iddianın sahneye çıkması anlamına geliyor. Bu potansiyelin korunarak daha ileriye taşınması açısından önemli bir gösterge olarak görüyoruz.

Mobilya sektörü ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan alanlardan bir tanesidir. Pazar çeşitlendirmesine yönelik stratejik yaklaşımımız sayesinde küresel noktada önemli bir yere sahibiz. TİM verilerine göre 2025 yılında yaklaşık 8 milyar dolar ihracat, ülkemiz ihracatının 3.4’ünü oluşturmaktadır. Bu tablo sektörün ne kadar önemli bir noktada olduğunu ortaya koymaktadır.” diye konuştu.

Helil Kınay: Mobilya sektörü gelişirse Karabağlar gelişir

Mobilya sektörünü geliştirse Karabağlar’da gelişir diyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Bizler sadece bir fuarı değil, kentimize yaşam ve değer katan bir sektörün emekçilerini selamlıyoruz. Bu fuarın Karabağlar için farklı bir anlamı var. Bir kenti yaratan tüm o öbeklerle birlikte üretimdeki her bir emektir.

Ulusal ve uluslararası ölçekteki o çalışmalardır. Geçmişten bıgüne geldiğimiz noktada değişim yaratacağımız, kendimizi yenileyeceğimiz çevreyle uyumda bir güç birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Biliyoruz ki mobilya sektörü gelişirse Karabağlar gelişir.” ifadelerini kullandı.

Zafer Levent Yıldır: İzmir mobilyasının gücünü daha yukarı çıkarmak istiyoruz

İzmir mobilyasının global pazarlarda çok güçlü bir noktada yer alacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, “Mobilya sektörü üretim gücü ve istihdam kapasitesiyle ülkemizin en dinamik sektörlerinden bir tanesidir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu fuar güçlü bir alandır. Fuara katılan değerli firmalarımız ülkemizin dört bir yanından gelen ziyaretçilerimizle sektörümüzün potansiyelini bir kez daha ortaya koyacaktır.

Bugün dünya pazarlarında rekabet her zamankinden daha güçlüdür. Mobilyada değer tasarımda estetikte ve marka gücündedir. İzmir mobilyası global pazarlarda çok daha güçlü bir noktada yer alacaktır. Mobilya sektörü güçlü bir deneyime sahiptir. İzBB olarak hedefimiz var olan Meslek Fabrika’mız ile birlikte Karabağlar Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde eğitimli/nitelikle iş gücünü bu sektöre kazandırmaktır. Dünya pazarında İzmir mobilyasının gücünü daha yukarı çıkarmak istiyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İzmir Mobilya Fuarı 25-29 Mart tarihleri arasında Fuar İzmir’de katılımcıları bekliyor

Açılış konuşmalarının ardından fuarın resmi açılışı gerçekleştirilirken, protokol üyeleri stantları gezerek katılımcılardan bilgi aldı. Ziyaretçiler; üretim süreçleri, kullanılan malzemeler ve yeni sezon trendlerine ilişkin detayları yerinde inceleme fırsatı buldu. Fuara katılan konuklar, sergilenen ürünlerin tasarım ve kalite açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.