Gediz Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla yıllar içinde oluşan verimli tarım arazilerinin kaçak hafriyat sahalarına dönüştürülmesi, bölge halkının tepkisini büyütüyor.

Tarım alanlarında yaşanan bu dönüşümün hem çevre hem de insan sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı belirtiliyor.

Aynı bölgede fide yetiştiriciliği yapılan alanların yanı sıra İzmir Tarım Kredi Kooperatifi’ne ait lojistik depo bulunması, riskin boyutunu daha da artırıyor.

“Su kaynakları da kirleniyor”

Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis ve Tarım Komisyonu üyesi Erdal Karagöz, kaçak hafriyatın yalnızca toprağı değil su kaynaklarını da tehdit ettiğine dikkat çekerek,

“Hafriyat atıkları toprağın yapısını bozarken, aynı zamanda, yağmur suları, hafriyat atıklarını yeraltı sularına taşıyarak su kaynaklarını kirletiyor. Tarım arazilerindeki biyoçeşitlilik azalıyor, bitki ve hayvan türleri zarar görüyor.” ifadelerini kullandı.

Karagöz, hafriyat atıklarının insan sağlığı açısından da büyük risk oluşturduğunu belirterek, “İnsan sağlığını tehdit eden toksik maddeler ve hafriyat içindeki tehlikeli atık maddeler ve asbest içerebileceği tehlikenin boyutunu gösteriyor.

Bölgede bulunan su kuyuları bundan etkilenmesi kaçınılmazdır. Tarım arazilerinin satışı ve imara açılması çiftçilerin geçim kaynaklarını tehlikeye atmaya devam ediyor.” dedi.

“Gıda güvenliği riski kapıda”

Ziraat Yüksek Mühendisi Hatip Altekin ise kaçak hafriyatın uzun vadede gıda güvenliğini tehdit edeceğini belirtti. Altekin, tarım arazilerinin kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Verimli tarım arazileri, hafriyat atıklarıyla dolduğu için kullanılamaz hale gelirken, çiftçiler, tarım yapamadıkları için gelir kaybına uğruyor.

Bu da uzun vade de gıda güvenliği sorununu gündeme getirecek. Tarım alanlarının azalması, gıda üretimini olumsuz etkileyecek ve gıda fiyatlarını artıracak”

“Betonlaşma tarımı bitiriyor”

Bölgede artan yapılaşma baskısına dikkat çeken Emek Partisi Menemen İlçe Başkanı Çelebi Tugay da tarım alanlarının hızla yok edildiğini ifade etti:

“Tarım arazileri, hızla konut ve sanayi alanlarına dönüştürülüyor bu da çevresel sorunlara neden oluyor. Bölgedeki kaçak hafriyat sahaları ve kaçak çöp yakma alanları tarımın dışında bölgedeki hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Tarım alanları yok edilen çiftçiler ekonomik olarak zor durumda kalıyorlar.”