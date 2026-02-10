İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Yamanlar Dağı’nda 2024 yılında meydana gelen orman yangınının ardından yürütülen rehabilitasyon çalışmaları sonuç vermeye başladı. Alevlerden zarar gören alanlarda doğal ve yapay yenilenme süreciyle birlikte yeşil doku yeniden oluşuyor.

Yangın günlerce sürdü, geniş alan etkilendi

Yamanlar Dağı’nda TRT vericisinin alt bölümünde 13 Ağustos 2024 günü saat 21.30 sıralarında başlayan yangın, iki gün süren yoğun müdahalenin ardından 15 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı. Ancak aynı gün akşam saatlerinde, söndürülmüş alanda bulunan büyük kütük ve odunların, saatte 70-80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle yeniden tutuşması sonucu yangın tekrar büyümüştü. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın nedeniyle Karşıyaka başta olmak üzere Bayraklı ve Çiğli ilçe sınırlarına kadar uzanan bölgelerde yoğun duman oluşmuştu. Olayda 17 ev tamamen yanarken, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Beş gün süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 bin 900 hektarlık alan zarar gördü.

Temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları eş zamanlı yürütüldü

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının hemen ardından sahada temizlik çalışmalarına başlandığı bildirildi. Yanan ağaçların kaldırılmasının ardından alanın işlenerek fidan ve tohumların toprakla buluşturulduğu ifade edildi.

Bu kapsamda 396 hektarlık alanda doğal gençleştirme, bin 90 hektarda ağaçlandırma ile erozyon ve sel kontrolü, ayrıca 100 hektarlık bölgede doğal vejetasyonun geliştirilmesine yönelik projelerin tamamlandığı belirtildi.

Yeşil doku yeniden oluşuyor

Yürütülen çalışmalar sonucunda, yangından etkilenen bölgelerde bitki örtüsünün yeniden canlanmaya başladığı gözlendi. Yetkililer, sahadaki iyileşme sürecinin önümüzdeki yıllarda da izleneceğini ve doğal dengenin yeniden sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.