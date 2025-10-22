Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’in güzide ve başarılı kulüplerinden Göztepe’nin önemli taraftar oluşumlarından Yalı Grubu, kulüp yönetiminin taraftara takındığı tavırlarla ilgili eleştirilerde bulunarak, yönetim tarafından tribün kültürünün yok edilmek istendiğini savundu.

“Göztepe tribün kültürü yok edilmek isteniyor”

Uzak yakın demeden tüm deplasmanlarda takımını yalnız bırakmayan taraftarlara yönetim tarafından sahip çıkılmadığı vurgulanırken, “Tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış, Gürsel Aksel'de yarattığı coşku ve baskı ile rakiplerin dizlerini titreten, uzak yakın demeden tüm deplasmanlarda takımı yalnız bırakmayan, hayatını Göztepe'ye adamış bu taraftara Göztepe Spor Kulübü neden sahip çıkmıyor, hatta deplasman yapmasına engel oluyor?

Tüm Göztepelilerin nefretle kınadığı, tüm grupların bir daha yaşanmaması için toplantılar yapıp gerekli tedbirleri aldığı bu ortamda, Göztepe Spor Kulübü sorumsuzca davranıp, yıllarca emek verilip oluşturulan Göztepe tribün kültürünü yok etmek istemektedir.” cümlelerine yer verildi.

“Müşteri değiliz, Göztepe’nin kendisiyiz”

Yalı Grubu, ayrıca Göztepe’nin onursal başkanı Mehmet Sepil’i de eleştirerek, müşteri olmadıklarının altını çizdi ve kaleme alınan bildiride şu ifadeler kullanıldı: “Mehmet Sepil'in talimatıyla taraftara yüzünü çevirenler unutmasın ki; Amatör'den Süper Lig'e kadar, köy kasaba gezip armasını yalnız bırakmayan bu taraftarlardır Göztepe'nin kendisi.

Göztepe Spor Kulübü'ne devletimiz, siyasi partilerimiz, belediye başkanlarımız ve sponsorlar tarafından verilen tüm desteklerin sebebi Göztepe'ye sadakatle bağlı olan bu taraftarlardır. Göztepe Spor Kulübü acilen yaptığı bu hatalı duruşundan vazgeçip camiasına kulak vermelidir. Müşteri değiliz, Göztepe’nin kendisiyiz.”