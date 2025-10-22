İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı soruşturma, sosyal medya üzerinden vatandaşları sahte kiralık bungalov ilanlarıyla tuzağa düşüren organize bir dolandırıcılık şebekesini hedef aldı. Türkiye genelinde geniş bir alana yayılan ve yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda önemli sonuçlar elde edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanal ilanlarla büyük vurgun

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, şebekenin işleyiş biçimi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak son derece cazip ve gerçekçi görünen sahte bungalov kiralama ilanları yayınladıkları belirlendi. Bu ilanlara itibar eden ve tatil hayali kuran çok sayıda vatandaş, kiralama bedelini veya kapora ücretini şüphelilerin hesaplarına gönderdikten sonra bir daha kendilerine ulaşamadı. Mağdurların yaşadıkları hayal kırıklığı ve maddi kaybın ardından emniyet birimlerine yaptıkları şikayetler, geniş çaplı soruşturmayı tetikledi.

70 Milyon Liralık haksız kazanç tespiti

Soruşturma derinleştirildikçe, dolandırıcılık şebekesinin boyutları da netleşmeye başladı. Yapılan teknik takip ve detaylı mali analizler sonucunda, şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlık platformlarındaki hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL değerinde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bu yüklü miktar, şebekenin organize ve sistematik bir şekilde çalıştığını gösterirken, mağdur sayısının da oldukça fazla olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye çapında büyük operasyon

Elde edilen sağlam deliller ışığında, şebekenin üyelerine karşı düğmeye basıldı. Operasyon, İzmir merkezli olmak üzere toplam 16 farklı ilde eş zamanlı olarak icra edildi. Gerçekleştirilen başarılı baskınlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve çalışma adreslerinde yapılan aramalarda ise, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu ve suç unsuru teşkil eden belgeye el konuldu. Emniyetteki sorgu süreçlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 27 kişiden 19'u, mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.