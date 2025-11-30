Son Mühür / Erkan Doğan Tunceli ve Elazığ’da gerçekleştirilen İl Divan Toplantılarına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın önemli açıklamalarda bulundu

Güncel sorunların artık farklılaştığını, sendikal mevzuatın ihtiyaçlara cevap veremediğini kaydeden Yalçın, masanın düzeninden tutanak sistemine, örgütlenme kapsamından hakeme kadar birçok alanın yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. “2 yıl içinde sendikal mevzuat değişmek zorunda. Bunu başaracak olan da biziz” diyen Yalçın; 3600 ek gösterge, kadro düzenlemeleri, unvan değişikliği sınavları ve tasarruf tedbirleri karşısında kazanımların korunması gibi birçok başlıkta Memur-Sen’in öncü bir rol üstlendiğini vurguladı.

Değer üretme kapasitesi

Genç Memur-Sen, Kadın Komisyonu, Engelliler Komisyonu ve Emekli Memur-Sen’in çeşitli sosyal-kültürel çalışmalarla teşkilatın değer üretme kapasitesini artırdığını kaydeden Yalçın; aile yapısının korunması, gençlerin kültürel saldırılara karşı desteklenmesi ve teşkilat içi iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Açıklamasında üye Hedef Çalışması ve Memur-Sen Avantaj uygulamasının Memur-Sen ailesinin büyüme ivmesine katkı sunduğunu anlatan Yalçın, yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin üye hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi.

“Emek ve adalet mücadelemiz sürecek”

Konuşmasının sonunda teşkilatı birlik olmaya davet eden Yalçın, Memur-Sen’in yalnızca bir sendikal yapı değil; aynı zamanda büyük bir emek hareketi olduğunun altını çizerek, “Emperyalizme, siyonizme, kapitalizme karşı insan onurunu koruma mücadelemiz sürecek. Örgütlü gücümüzü büyütmeye, daha güçlü bir Türkiye ve adil bir dünya için ter akıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.