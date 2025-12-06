Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel'in ''Muhalefette son kurultayımız'' mesajıyla geride bıraktığı kurultayda 60 kişilik PM, 80 kişiye çıkarılmıştı.

Kurultay sonrası şekilenen yeni PM, Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Meclis tablosundan 23 milletvekilini PM'ye taşıyan Özgür Özel, firesiz geçen anahtar listesinden yeni A Takımı'nı da şekillendirecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık iktidarına son vermesinin ardından ''Gölge Kabine'' modeline geçen Özgür Özel, yeni dönemde bu modelden vazgeçecek.

Mevcut Merkez Yürütme Kurulu'nda 22 olan koltuk sayısının da 13 ya da 14'e kadar düşmesi bekleniyor.



Kimler veda etmeye yakın?



Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven'in Genel Merkez kulislerinden elde ettiği bilgilere göre mevcut MYK'da görev alan isimlerden Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Murat Bakan, Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz'ın yeni dönemde görev almaması bekleniyor.

Bu isimlerin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görev alacağı konuşuluyor.



Kimler devam edecek?



Mevcut MYK'dan yeni MYK'ya geçeceği konuşulan isimler, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, Gamze Taşçıer ve Yankı Bağcıoğlu.



Yeni MYK'nın yeni üyeleri olması beklenen isimler olarak da, Kılıçdaroğlu döneminin partideki etkin isimlerinden Engin Özkoç, akademisyen Zeynel Emre, Bihlun Tamaylıgil, emekli büyükelçi Ömer Kaya Türkmen, siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, Salih Uzun ve Evrim Rızvanoğlu ve Cemil Tugay'la Çağatay Güç'ün PM için önerdiği bildirilen Ednan Arslan'ın adı öne çıkmış durumda.



Özel'in programında ne var?



Özgür Özel Cumartesi sabahı saat 10.00'da PM üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardandan saat 11.00'de PM toplantısını gerçekleştirip saat 14.30'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek ⁠’Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi’ne katılacak.