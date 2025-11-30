Son Mühür- Kütahya'nın Gediz ilçesi, bugün öğle saatlerinde orta şiddetli bir sarsıntıyla gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11:36:37 TSİ'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki depremler genellikle hafif hasara neden olma potansiyeli taşırken, bölgede kısa süreli panik yaşanmasına yol açtı.

Merkez üssü ve derinlik bilgileri

AFAD verilerine göre sarsıntının merkez üssü Gediz (Kütahya) olarak belirlendi. Depremin koordinatları 39.03778 Kuzey Enlemi ve 29.7175 Doğu Boylamı olarak kaydedildi. Sarsıntının derinliği ise yerin sadece 10.3 kilometre altında gerçekleşti. Depremin bu denli sığ bir noktada meydana gelmesi, hissedilme şiddetinin çevre ilçe ve yerleşim yerlerinde daha yoğun olmasına neden oldu.

İlk belirlemeler ve durum değerlendirmesi

Depremin hissedilmesinin hemen ardından bölge halkı tedirginlikle ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Depremin ardından ilk etapta can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği bildirildi. Yetkili ekiplerin, Gediz ve çevre köylerde detaylı saha taramalarına başladığı ve bölgedeki yapısal durumu yakından incelediği öğrenildi. AFAD, vatandaşların panik yerine resmi açıklamaları takip etmelerinin önemini bir kez daha vurguladı.