Sındırgı ilçesinde dün gece saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nin birçok noktasında hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin derinliğinin 5,99 kilometre olduğunu açıkladı. Bölgede aynı büyüklükteki depremden sonra en büyük artçının 4,4 olarak kaydedildiği bildirildi.

JMO İzmir Şubesi’nden deprem açıklaması

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, Sındırgı’daki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önalan, “Simav Fayı’nın Sındırgı segmentinde meydana gelen ve hem düşey hem yan atım bileşeni olan bu deprem, yaklaşık 10 kilometrelik bir fayın kırıldığını gösteriyor. 10 Ağustos’ta yaşanan depremin ardından bölgede uzun süre artçı sarsıntılar gözlemlenmişti” ifadelerini kullandı.

İzmir’de deprem riski değişmedi

Önalan, Sındırgı depremi sonrası İzmir’de olası bir deprem riskinin artıp artmadığına dair soruya şu yanıtı verdi: “Bu depremin İzmir’de herhangi bir depremi tetiklemesi söz konusu değil.

Ancak Balıkesir çevresindeki fay hatlarına stres aktarabilir. İzmir’de Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar fayları süresini doldurmuş ve sismik boşluk oluşturmuş durumda. Bu nedenle İzmir’deki faylar zaten her an deprem üretebilecek kapasitede. İzmir için deprem tehlikesi, dün neyse bugün de aynı.”

Hasar gören binalara dikkat

Sarsıntının ardından hasar gören yapılar konusunda uyarılarda bulunan Önalan, “6,1 büyüklüğündeki depremler, zaten yıpranmış ve hasar görmüş binalarda yıkım riski oluşturuyor. Artçılar 5,1 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Bu nedenle deprem sonrası hasar tespit edilmemiş binalara girilmemeli” dedi.

İzmir’de yapı stoğu ve hazırlık önerileri

Önalan, İzmir’de yaklaşık 600 bin yapının deprem açısından riskli olduğunu vurgulayarak, yerleşim sorununa dikkat çekti: “Depremin en fazla zarar verdiği alanlar sulak bölgeler ve yer altı su seviyesi yüksek ovalar.

İzmir’de acilen mikrobölgeleme, jeolojik ve jeoteknik etütlerin tamamlanması gerekiyor. Bunun ardından güvenli alanlarda hızlı konut üretimi sağlanmalı. Ayrıca deprem anında uygulanacak planların hazır olması kritik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hazırlık sürecinde aktif rol alması şart.”

Depremin zamanı bilinmiyor, hazırlık zorunlu

Önalan, depremin zamanının öngörülemediğini ancak kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz, ancak olacağını biliyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.