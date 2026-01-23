Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şevval Şahin ile ilgili dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma sürecinde yurt dışında olduğu tespit edilen Şahin hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kamuoyunda Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

“Türkiye’ye döneceğim” demişti

Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak yurt dışına çıkış nedenini açıklamıştı.

Şahin, açıklamasında annesinin ev taşıma süreci ve bazı ailevi nedenler sebebiyle büyüdüğü ülke olan İngiltere’ye gittiğini belirtmişti.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: “Annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için İngiltere’ye geldim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum.

Buradaki işlerimi tamamladıktan sonra ülkeme dönerek gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum.”

Aradan bir ay geçti, dönüş olmadı

Bu açıklamanın üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen Şevval Şahin’in Türkiye’ye dönmemesi dikkat çekti.

Kamuoyunda, ünlü ismin sürece dair yeni bir adım atıp atmayacağı merak edilirken, Şahin cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

Londra’ya yerleştiği iddiası gündemde

Sessizliğini sürdüren Şevval Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise yeni iddiaları beraberinde getirdi.

Şahin, İngiltere merkezli dünyaca ünlü bir modellik ajansının bağlantı linkini profilinde paylaştı. Bu gelişmenin ardından, ünlü mankenin Londra’ya yerleştiği öne sürüldü.

Gözler Şahin’in atacağı adımda

2018 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Şevval Şahin’in, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği ve resmi makamlara nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.