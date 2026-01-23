Son Mühür - Megastar Tarkan, konserlerinde sadece şarkılarıyla değil, sahneye taşıdığı sürpriz anlarla da sık sık gündem yaratıyor. Enerjisi, şovları ve binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği parçalarıyla adeta görsel ve işitsel bir festivale dönüşen konserlerden birinde yaşananlar ise uzun süre konuşulmuştu.

Gecenin en büyük sürprizi, Cem Yılmaz’ın bir anda sahneye çıkması oldu. Alkışlar ve kahkahalar eşliğinde mikrofonu eline alan Yılmaz, Tarkan’la birlikte “Kuzu Kuzu”yu seslendirdi. Cem Yılmaz’ın rahat tavırları ve eğlenceli yorumu şarkıya farklı bir renk katarken, o anlar sosyal medyada dakikalar içinde gündeme oturdu. Yaş farkı gündeme geldi Cem Yılmaz ile Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” performansının ardından, yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin yaş farkı sosyal medyada gündem oldu ve gerçek yaşları merak edilmeye başlandı. Tarkan’ın 53, Cem Yılmaz’ın ise 52 yaşında olması kullanıcıların dikkatinden kaçmazken, yapılan yaş yorumları kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Tarkan’ın yıllara meydan okuyan sahne enerjisi büyük beğeni toplarken, Cem Yılmaz’a yönelik kıyaslamalar da art arda geldi. Göndermeli paylaşım Yorumlar giderek büyüyünce Cem Yılmaz’dan beklenen paylaşım gecikmedi. Tarkan’la arasındaki yaş farkı ve görünüş üzerinden yapılan kıyaslamalar sonrası ünlü komedyen, Instagram hesabından saat koleksiyonunu paylaştı. Cem Yılmaz, fotoğrafın üzerine yine kendine has ironik üslubuyla şu notu ekledi: “IYYY… Saatleri bile yaşlı ööyk :))