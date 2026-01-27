Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de günler öncesinden yapılan uyarılar doğrultusunda kent genelinde sağanak yağışlar etkili oldu. Meteoroloji yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, bazı bölgelerde kısa süreli su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açan yağışlar görüldü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaşanan olumsuzluklara ilişkin açıklama yaptı. Çankırı, iklim krizine ve kuraklığa dikkat çekerek, yağışların baraj doluluk oranlarına olumlu yansımasını umduklarını belirtti.

Su baskını riski bulunan bölgelerde dikkat çağrısı

Milletvekili Çankırı, özellikle zemin katlarda ikamet eden ve su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı. “Hemşehrilerimizin yağışlarda dikkatli ve hazırlıklı olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kalıcı altyapı yatırımlarının önemi

Çankırı, İzmir’in yağışlar karşısında endişe yaşamayan bir kent haline gelmesi için altyapı planlamasının önemine işaret etti. Milletvekili, “Bu hedefe geçici çözümlerle değil, kalıcı ve kapsamlı altyapı yatırımlarıyla ulaşmak mümkündür” dedi.