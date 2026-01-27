Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve mevcut şartlarda kulübe daha fazla katkı sunamayacağını belirterek görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Cicibaş, bu noktadan sonra kulüpte kalmasının fayda sağlamayacağını ifade etti.

“Kayyuma kalmasın diye göreve geldik”

Göreve geliş sürecine değinen Cicibaş, kulübün yönetimsiz kalmaması için sorumluluk aldıklarını vurguladı. Karşıyaka’nın içinde bulunduğu mali tabloya dikkat çeken Cicibaş, futbolda peşinatlardan kaynaklanan yaklaşık 9 milyon TL’lik borç bulunduğunu, basketbol branşında ise FIBA nezdindeki dosyaların ciddi sıkıntılar yarattığını söyledi.

“Bugüne kadar borçsuz getirdik ama artık bitti”

Kulübü elinden geldiğince borçsuz şekilde ayakta tutmaya çalıştıklarını dile getiren Cicibaş, mevcut noktada tek başına yükü taşıyamadığını belirtti. Ödeme yapamayacağı ve kulübe katkı sunamayacağı bir ortamda görevde kalmasının anlamı olmadığını vurgulayan Cicibaş, bu nedenle ayrılık kararını aldığını kaydetti.

“Ben önce taraftarım”

Karşıyaka ile bağının hiçbir zaman kopmayacağını söyleyen Cicibaş, kulübe olan aidiyetini şu sözlerle dile getirdi: Karşıyaka’nın her zaman taraftarı olduğunu, tribünde yerini almaya ve kongre süreçlerinde kulübün yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Verilen sözlerin tutulmamasının istifa kararında belirleyici olduğunu da sözlerine ekledi.

Olağanüstü genel kurul gündemde

Aygün Cicibaş’ın istifa kararı sonrası yeşil-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurula gitmesi bekleniyor. Yönetimsel sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması öngörülüyor.

Karşıyaka üç branşta kritik süreçte

Karşıyaka Spor Kulübü, farklı branşlarda yoğun bir sezon yaşıyor. Futbol takımı 3’üncü Lig’de Play-Off hattında yer alırken, basketbol takımı Süper Lig’de tutunma mücadelesi veriyor. Voleybol branşında ise hedef Sultanlar Ligi’ne yükselmek olarak öne çıkıyor.