Son Mühür / Atakan Başpehlivan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle CK-14 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Caner Tükel: Otonom sistemler düşük maliyetle çalışabiliyor

Konuşmasına CK-14'ü tanıtarak başlayan Caner Tükel, yapay zeka çalışmalarının denizcilikte sıklıkla kullanılmaya başlandığını vurgulayarak, "Özellikle 2000'li yılların başından sonra yapay zekadaki gelişmeler denizcilikte sıklıkla kullanılmaya başlandı. Bizim kullandığımız otonom tekneler bir çok koşullarda çalışabiliyor, güvenlik açısından daha iyi ve maliyet anlamında çok daha düşük. Otonom sistemlerde çok düşük maliyetle çalışabiliyor. Operatörler kıyıdan yönettiği için ayrıca çok daha güvenli." diye konuştu.

"Sistemde üç tane kontrol seçeneği var"

Açılış konuşmasının ardından, CK-14'ün detaylarından bahseden sistemin kontrol detaylarını anlatan Tükel, kullanımı da anlatarak, gerçekleştirdiği sunumunda şu ifadeleri kullandı:

"CK-14 iki farklı mod ile çalışabiliyor. Sistem bileşenlerine bakıldığında bir tane uzaktan kumanda modu var. Bunun haricinde smart controller dediğimiz bir kumanda sistemi de var. Sistemde üç tane kontrol seçeneği var. Cihazın bileşenlerine bakıldığında arkada bir tane anten var oto pilot kontrolünü bu GPS anteni yapıyor.

Kullanımı çok kolay öncelikle yapılması gereken çatlak kontrolü yapılması gerekiyor. Motorların döner bölgelerini kontrol etmek gerekiyor. Bunun haricinde sisteme güç verip, çalıştırmak yeterli oluyor. Kullanım sonrası çok bir şey yapılması gerekmiyor, tatlı suda yıkanması gerekiyor gerekli kontrolün yapılıp, havalandırılması gerekiyor."