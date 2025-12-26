Yağlı plastik saklama kapları, mutfakta temizliği en zor eşyalar arasında gösteriliyor. Domates sosu, kızartma yağı ve baharatlı yemekler, plastik yüzeylere hızla nüfuz ederek kalıcı izler bırakabiliyor. Sosyal medyada paylaşılan yeni bir temizlik alışkanlığı ise bu soruna pratik bir önlem sunduğu gerekçesiyle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Islak mendil neden tercih ediliyor

Paylaşılan yöntemde, yağlı plastik kabın içine yıkamadan önce bir adet ıslak mendil yerleştiriliyor. Kabın kapağı kapatılarak kısa süre bekletiliyor. Islak mendilin içeriğinde bulunan hafif temizleyici maddeler, kap yüzeyine yapışan yağ ve yemek kalıntılarını yumuşatıyor. Bu süreçte yağın büyük bir bölümü mendil tarafından emiliyor.

Kalıcı yağ lekelerinin önüne geçiyor

Plastik kaplarda zamanla oluşan sararmalar ve inatçı yağ lekeleri, bu yöntemle büyük ölçüde azaltılabiliyor. Özellikle soslu yemeklerden sonra oluşan kalıntıların yüzeye işlemesi, ıslak mendil sayesinde engelleniyor. Bu da yıkama sırasında daha az deterjan kullanımını mümkün kılıyor.

Koku oluşumunu azaltıyor

Uygulamanın bir diğer dikkat çeken yönü ise koku oluşumunu önlemesi. Yağlı kaplar bekletildiğinde, özellikle sıcak havalarda ağır kokular ortaya çıkabiliyor. Islak mendil, yağın kap içinde uzun süre kalmasını önleyerek yıkama öncesinde daha hijyenik bir ortam sağlıyor.

Bulaşık makinesi için de avantaj sağlıyor

Yöntemi deneyenler, yağın büyük kısmı önceden alındığı için bulaşık makinesinde koku oluşma ve filtre tıkanma riskinin azaldığını belirtiyor. Bu sayede makinenin daha verimli çalıştığı ifade ediliyor.

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzmanlar, bu uygulamanın kalıcı bir temizlik yöntemi olmadığının altını çiziyor. Islak mendil yöntemi yalnızca ön temizlik amacıyla kullanılıyor. Plastik kapların hijyen açısından mutlaka sıcak su ve uygun deterjanlarla yıkanması gerektiği vurgulanıyor. Çevreye duyarlılık açısından ise ıslak mendil yerine kağıt havlu kullanımının da tercih edilebileceği belirtiliyor.