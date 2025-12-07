Denizli’de etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle zeminin kayganlaştığı yolda, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, taklalar atarak yolun dışına savruldu ve büyük hasar gördü. Yaşanan bu ciddi trafik kazasında, otomobilde bulunan iki (2) kişi yaralandı. Kazaya karışan araç ise kullanılamaz hale geldi.

Honaz çevre yolunda olay yerine hızla müdahale

Kaza, Honaz ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Bölgeden edinilen bilgilere göre, şiddetli yağışın etkisiyle yolda tutunamayan otomobilin savrulması üzerine çevredeki vatandaşlar derhal durumu acil durum ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve Polis ekibi yönlendirildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı

Kaza mahalline ulaşan İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışmış durumda olan iki yaralı vatandaşı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli ve titiz operasyonu sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesini gerçekleştirdiği yaralılar, derhal ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu stabil: Soruşturma başlatıldı

Meydana gelen çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Hastaneye kaldırılan iki yaralının yapılan ilk incelemelerde ve tetkiklerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını ve olay detaylarının çok yönlü araştırıldığını bildirdi. Sürücülerin yağışlı havalarda daha dikkatli olması gerektiği uyarısı bir kez daha önem kazandı.