Denizli’nin Çivril ilçesinde evlilik vaadiyle erkekleri hedef alan nitelikli dolandırıcılık şebekesi, Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları kullanarak mağdurlardan 5 bin ila 10 bin ABD Doları talep ettikleri ve sonrasında ortadan kayboldukları tespit edildi.

Yabancı uyruklu kadınlarla kurulan tuzak

Olaylar zinciri, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma ile aydınlatıldı. Jandarma’nın yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda, şüphelilerin işleyiş biçimi netleşti:

Hedef Belirleme: Evlenmek isteyen erkeklere yabancı uyruklu kadınların fotoğrafları gösterilerek beğeni almaları sağlandı.

Güven İnşası: Beğenilen kadınlarla mağdurlar iletişime geçirilerek evlenme vaadiyle güvenleri kazanıldı.

Para Talebi: Güven tesis edildikten sonra, mağdurlardan 5.000 ila 10.000 ABD Doları arasında değişen miktarda para talep edildi.

Nikâh Oyunu ve Kaçış: Dolandırıcılar, tam güven sağlamak amacıyla sahte nikâh işlemleri dahi yaptıktan sonra, yabancı uyruklu kadınların aldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte ilk fırsatta kaçmalarını organize etti.

JASAT harekete geçti: Dört adrese eş zamanlı baskın

Jandarma'nın özel dedektif birimi olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), detaylı saha ve teknik çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

26 Kasım 2025 tarihinde, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle, Denizli’de üç farklı adres ve Sinop’ta bir adres olmak üzere toplam dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde, kaçmaya fırsat bulamadan beş şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan bu tür şebekelere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.