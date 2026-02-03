Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası 7 No’lu Şube arasında yürütülen görüşmeler, kanunun tanıdığı beş aylık sürenin çok öncesinde sonuçlandı. Yaklaşık bir ayda uzlaşıya varılması, bu büyüklükteki bir belediye açısından dikkat çeken bir örnek oldu.

BORBEL AŞ işçilerine yüzde 14,5 zam

Uzlaşma kapsamında Bornova Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesinde görev yapan işçilerin temel ücretlerine yüzde 14,5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra yan haklarda da farklı kalemlerde artış öngörüldü.

Zamlar imza ayı itibarıyla maaşlara yansıyacak

Toplu iş sözleşmesinin bu ay içinde sendika üst yönetiminin de katılacağı bir törenle imzalanması planlandı. Sözleşmenin erken tamamlanması sayesinde zamlar, imzanın atıldığı ay itibarıyla maaşlara yansıtılacak. Böylece işçiler açısından geriye dönük alacak, belediye açısından ise borç oluşmayacak.

Başkan Eşki: “Çalışma barışını güçlendiriyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürecin karşılıklı anlayış ve sosyal diyalogla kısa sürede tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Yapılan sözleşmenin hem çalışanların emeğini koruduğunu hem de belediyenin mali disiplinini gözettiğini belirten Eşki, Bornova’da çalışma barışını önceleyen bu yaklaşımın kurumsal yönetimin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.