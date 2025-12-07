Çekmeköy’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada yaralanma yaşanmadı, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Çekmeköy’de sabah saatlerinde otobüs kazası

Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde 05.30 sıralarında özel halk otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi. Seyir halindeki 34 HO 2867 plakalı otobüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıktığı ve bariyerleri aşarak yan yola devrildiği belirtildi.

Yaralanma olmadı, yol kısa süre kapandı

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sırasında Şile Otobanı yan yol Ümraniye yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Şoför tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, otobüsün olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.