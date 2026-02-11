Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kamuoyuna duyurduğu ödeme planı, deprem bölgesindeki 455 bin konutu kapsıyor. Yapılan açıklamaya göre, afet konutlarının altyapı dahil toplam maliyetinin yüzde 65'lik kısmı devlet tarafından hibe niteliğinde karşılanıyor. Hak sahipleri, konutlarını teslim aldıktan sonraki ilk 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmayacak; taksit ödemeleri ise üçüncü yıldan itibaren başlayacak. 18 yıla yayılan bu ödeme sürecinde taksit tutarları sabit kalacak ve herhangi bir faiz uygulaması yapılmayacak.

3+1 DAİRELERDE AYDA 8 BİN 750 LİRA TAKSİT İMKANI

Konut tiplerine göre belirlenen rakamlara göre, deprem konutlarının çoğunluğunu oluşturan 3+1 dairelerin taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olarak açıklandı. Bu konutlar için belirlenen aylık taksit tutarı ise 8 bin 750 lira seviyesinde sabitlendi. Ödemelerin 18 yıl boyunca hiçbir güncelleme veya faiz artışına uğramayacak olması, uzun vadeli borçlanmada vatandaş için önemli bir avantaj sağlıyor.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM FIRSATI

Planın en dikkat çeken maddesini peşin ödeme yapmak isteyenlere sağlanan dev indirim oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yapılacak yasal düzenleme ile peşin alımlarda yüzde 74'e varan indirim uygulanacağını bildirdi. Bu düzenleme sayesinde, normal şartlarda taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin lira olan 3+1 bir afet konutu, peşin ödemede 484 bin liraya alınabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar için kamu bankaları üzerinden kredi desteği de sunulacak.

KÖY EVLERİNİN TAKSİTLERİ DAHA UYGUN

Kırsal bölgelerde inşa edilen köy evleri için ödeme şartları daha esnek tutuldu. Köy evlerinin maliyetinde yüzde 50 oranında bir indirim yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda köy evlerinin taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin lira, aylık taksiti ise 8 bin 100 lira olarak belirlendi. Köy evlerini peşin almak isteyen hak sahipleri için ise satış fiyatı 448 bin lira olarak duyuruldu. Şehir merkezlerinde olduğu gibi köy evlerinde de 2 yıllık ödemesiz dönem kuralı geçerli olacak.