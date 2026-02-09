Türkiye'de özel güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adayların kazanmak zorunda olduğu ÖGG sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınav için 2026 yılı takvimi belirlendi.

2026 ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı, EGM tarafından belirlenen takvime göre 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılacak oturum saat 10.00'da başlayacak. Adaylar, sınav günü kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından salonlara alınacak. Sınav kuralları gereği, oturumun ilk 30 dakikası ve son 20 dakikası içerisinde adayların sınav salonunu terk etmesine izin verilmeyecek.

SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Sınavda adaylara yöneltilecek soru sayısı ve verilecek süre, başvuru türüne göre farklılık gösterecek. Silahlı özel güvenlik sertifikası almak için sınava giren adaylar, 100 genel kültür sorusu ve 25 silah bilgisi sorusunu yanıtlayacak. Bu grup için sınav süresi 150 dakika olarak belirlendi. Silahsız sertifika alacak adaylar ise 120 dakika içerisinde sadece 100 genel sorudan sorumlu tutulacak. Yalnızca silah farkı sınavına giren adaylar ise 25 adet silah bilgisi sorusunu 30 dakika içerisinde cevaplayacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından doğru ve yanlış sayılarını kontrol etmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini takip edecek. Sınav kitapçıkları ve resmi cevap anahtarının 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor. Adaylar bu tarihte yayınlanacak anahtar üzerinden tahmini puanlarını hesaplama imkanı bulacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından kesin sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınavdan geçer not alan adaylar, sertifika alma ve kimlik kartı başvuru işlemlerine bu tarihten sonra başlayabilecek.