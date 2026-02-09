Trafik denetimlerinde artık yeni dönem başladı. Dijital entegrasyonla beraber ticari araçlara yönelik kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu değil, iş kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatı da dikkate alınıyor. Tüzel kişiliğe haiz işletmelere ait araçların denetiminde, sürücü ile ruhsat sahibi arasındaki hukuki bağın tespiti, denetimlerin ana odak noktasını oluşturuyor.

DENETİMDE DİJİTAL SORGULAMA VE SGK BİLDİRİMİ

Emniyet birimlerinin yaptığı yol kontrollerinde, durdurulan ticari aracın ruhsat sahibinin bir şirket olması durumunda sürücünün sigortalı olup olmadığı sorgulanabiliyor. Bu sistem sayesinde resmi kaydı bulunmayan şirketlere ceza kesiliyor.

İDARİ PARA CEZALARININ HUKUKİ DAYANAĞI

Tutanakların SGK'ya ulaşmasının ardından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102. maddesi gereğince işletmelere idari işlem başlatılıyor. Kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilen bu durum karşısında, işe giriş bildirgesinin verilmemesi nedeniyle asgari ücretin iki katı tutarında ceza uygulanıyor. İhlalin bir yıl içinde tekrarı halinde ise ceza miktarı asgari ücretin beş katına kadar çıkabiliyor. Aylık prim ve hizmet belgelerinin eksikliği ile ücret bordrosu ihlalleri de eklendiğinde, tek bir tespitin maliyeti işletmeler için 200 bin Türk Lirası seviyelerine ulaşabiliyor.

KİRALAMA İSTİSNASI VE KAZA SORUMLULUĞU

Mevzuata göre aracın kiralama yoluyla temin edildiği durumlarda, taraflar arasında ıslak imzalı geçerli bir kira sözleşmesi olması durumunda cezai işlem uygulanmıyor.

Ancak hukukçular, sigortasız sürücülerin karışacağı ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, maddi ve manevi tazminat yükümlülüğünün doğrudan araç sahibi şirkete rücu edileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.