Son Mühür- 22 Şubat 2026 Pazar tarihli 33176 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler ve ilanlar yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Beyin ve Biliş Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEYKOG) Yönetmeliği

–– Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

