İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen geleneksel çiftçi buluşmasına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarımsal üretimin hukuksal güvence altındaki önemine dair stratejik açıklamalarda bulundu. İftar programının ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir değerlendirme yapan Bakan Gürlek, güçlü bir hukuk düzeninin doğrudan emeğin en büyük koruyucusu olduğunu ifade ederek, tarım sektörünün Türkiye’nin istikbali için taşıdığı teminat niteliğindeki rolünü hatırlattı.

"Çiftçilerimiz ülkemizin sessiz kahramanlarıdır"

Bakan Gürlek, açıklamasında toprağı alın teriyle harmanlayarak berekete dönüştüren üreticilerin, toplumsal yapının temel direği olduğunu vurguladı. Gün ağarmadan tarlalarda başlayan bu zorlu mesainin, sadece sofraları değil, ülkenin yarınlarını da yeşerttiğini belirten Gürlek, çiftçileri "ülkemizin sessiz kahramanları" olarak nitelendirdi. Üreticinin emeğinin korunmasının sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir ödev olduğunun altını çizen Bakan, tarladan sofraya uzanan sürecin her halkasında adaletin gözetilmesi gerektiğini savundu.

Adaletin mahkeme salonlarını aşan etki alanı

Hukukun uygulama alanının sadece yargı binalarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çeken Akın Gürlek, adaletin hayatın her katmanında hissedilmesi gerektiğini ifade etti. Gürlek, adaletin gerçek tecellisinin tarladaki tohumda, çarşıdaki terazide ve vatandaşın sofrasındaki ekmekte vücut bulduğunu dile getirdi. Haksız kazanç sağlama girişimlerine karşı tavizsiz bir duruş sergilenmesi gerektiğini hatırlatan Bakan, üreticinin hakkını korumanın ve emeğin istismar edilmesini engellemenin devletin ve toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedefinde "Adaletin Yüzyılı" vizyonu

Gelecek projeksiyonlarına dair mesajlar da veren Adalet Bakanı, güçlü bir tarım politikası ile sağlam bir hukuk zeminini birbirini tamamlayan iki vazgeçilmez unsur olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen vizyon çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı" idealini aynı zamanda "Adaletin Yüzyılı" haline getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını bildiren Gürlek, bu yolda çiftçinin ve üreticinin hukuki haklarının her daim en güçlü güvencesi olacaklarını vurgulayarak sözlerini tamamladı.