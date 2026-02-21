Son Mühür- Türkiye'nin deniz havacılığı ve insansız hava aracı teknolojisindeki yetkinliği, Avrupa’nın kuzey sınırlarında gövde gösterisi yaptı. NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı (JFCBS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türk Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi TCG Anadolu’da konuşlu bulunan TB-3 SİHA, Baltık Bölgesi’nde kritik bir operasyona imza attı. 20 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen bu tarihi uçuş, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin uluslararası ittifak operasyonlarındaki entegrasyon gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Baltık denizi semalarında 8 saatlik stratejik devriye

Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO bünyesinde icra edilen geniş kapsamlı tatbikatlara sunduğu katkının ötesine geçerek, bölgedeki Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri’nde (eVA) kilit bir rol üstlendi. Bu görev kapsamında TCG Anadolu’nun kısa pistinden başarıyla havalanan TB-3 SİHA, Baltık Denizi üzerinde kesintisiz 8 saat boyunca havada kalarak toplamda 1.700 kilometrelik bir mesafe kat etti. NATO'nun "Esnek Caydırıcılık Seçenekleri" stratejisiyle koordineli şekilde yürütülen bu operasyon, bölgedeki müttefik güvenliğinin pekiştirilmesi adına önemli bir veri akışı sağladı.

NATO’nun operasyonel mimarisinde Türk SİHA’larının etkisi

Doğu ve Orta Avrupa’daki askeri planlamaların merkezi olan JFCBS’nin sevk ve idaresindeki bu faaliyet, insansız sistemlerin deniz platformlarıyla olan senkronizasyonunu test etme imkanı da sundu. TCG Anadolu gibi çok maksatlı bir amfibi hücum gemisinden kalkan bir SİHA'nın, Avrupa'nın stratejik su yollarından biri olan Baltık Denizi’nde bu denli uzun süreli bir görev icra etmesi, askeri literatürde "oyun değiştirici" bir kabiliyet olarak tanımlandı. Artırılmış Tetikte Olma faaliyetleriyle tam uyumlu şekilde gerçekleştirilen uçuş, bölgedeki caydırıcılık kapasitesine yeni bir boyut kazandırdı.

Küresel güvenlik için ileri teknoloji ve harekat kabiliyeti

Bu başarılı görev, sadece teknik bir uçuş başarısı değil, aynı zamanda Türkiye'nin NATO içerisindeki operasyonel düzeyli komutanlıklarla olan yüksek iş birliği kapasitesinin bir kanıtı olarak kayıtlara geçti. 1.700 kilometrelik uçuş menzili boyunca elde edilen tecrübe, gelecekteki çok uluslu deniz görev grupları için emsal teşkil ediyor. Türk savunma sanayiinin ortaya koyduğu bu performans, müttefiklerin ortak savunma vizyonuna doğrudan katkı sağlarken, TCG Anadolu ve TB-3 kombinasyonunun dünya çapında bir harekat konsepti olduğunu tescilledi.