Son Mühür- Sosyal medya kullanıcılarının en önemli adreslerinden biri olan X, özellikle son dönemde paylaşımların görüntülenmesinde yaşanan düşüşle tartışma konusu oluyor.

Çok sayıda kullanıcı eskiye göre gerek takipçi sayısının azalmasından gerekse paylaşımlarının görüntülenme sayısındaki düşüşten dertli.

Şikayetlerinin artmasının ardından konuyu mercek altına alan akademisyen yazar Doç. Dr. Sinan Tankut İlhan,

''Birkaç gündür X'te takipçi sayısının azaldığından, eskisi gibi görüntülenme alamadığından şikayet edenleri okudum. Bir iki naçizane tavsiyem (benim görüntülenmem bazı sebeplerden dolayı düşük olduğu için rahatça yazıyorum)''diyerek 12 başlık altında önerilerini sıraladı.



İşte Doç. Dr. Sinan Tankut Gülhan'a göre X hesabının daha çok görüntülenmesi için yapılması gerekenler...



1. X veya algoritması hakkında şikayet ettiğiniz her paylaşım görüntülenmede sıkıntı yaratıyor.

2. Algoritma artık çoğunlukla yok. Yerine hafif bir Yapay Zeka bakıyor. Onun da bazı talimatnameleri var.

3. Dışarıya link vermeyin, özellikle YouTube linki.

4. En önemlisi, her paylaşımınıza görsel ekleyin.

5. Cevap vermek artık çok önemli, yukarılarda bir karakter gibi davranmayın. Yorumları okuyun, cevap verin. Birkaç kişinin görüntülenmesi bu sayede çok arttı.

6. Videonuz varsa, buraya yükleyin, dışarıdan link vermeyin. X'in en sevdiği içerik şu anda video.

7. Videonuz yoksa bile görselsiz paylaşım yapmayın.

8. Şikayet etmeyin. Şikayet doğrudan yapay zeka tarafından negatif yorumlanıyor, ki öyle.

9. Spam yediğinizi düşündüğünüz zamanların çoğunda sadece basit bir sorun oluyor. Onlara da çok hassas davranmıyor.

10. Zamanlanmış paylaşımlara da çok nazik davrandığını zannetmiyorum. Doğal ve spontane paylaşımları seviyor algoritma.

11. İspat edemem ama WhatsApp'tan paylaşılan şeylere ayrı bir ivme kazandırdığını düşünüyorum.

12. Kullanılmayan, değerli ama giriş yapılmamış muhtemelen milyonlarca kullanıcı adına el koydu X. Takipçi sayınızdaki azalma bundan dolayı.

