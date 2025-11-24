Son Mühür- İmralı süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu, Öcalan ile görüşme yapılmasına yönelik kararı oy çokluğuyla kabul etti. Oylamada AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP “İmralı’ya gidilmesi” yönünde oy kullandı.

Heyetin Ankara temasları tamamlandı

Edinilen bilgilere göre heyet, dün Adalet Bakanlığı’na resmi başvurusunu yaptı ve gerekli izin alındı. Böylece görüşme için süreç resmen başlamış oldu.

Heyetin kadrosu netleşti

Ziyaret için oluşturulan meclis heyetinde şu isimler yer alıyor:

Hüseyin Yayman – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Feti Yıldız – MHP Genel Başkan Yardımcısı

Gülistan Kılıç Koçyiğit – DEM Parti Grup Başkanvekili

Heyetin bir iki saat içinde İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya geçmesi bekleniyor.

MİT ulaşım ve teknik hazırlıkları üstlenecek

Heyetin ulaşımı, güvenliği ve teknik hazırlıkları Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından koordine edilecek. Sürecin tüm lojistik adımlarının MİT tarafından organize edildiği belirtildi.