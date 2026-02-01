Yahya Abdul-Mateen II ve Ben Kingsley'nin başrollerini paylaştığı dizi, Hollywood'da kariyer mücadelesi veren bir oyuncunun süper güçlerini gizleyerek yaşamını sürdürmesini konu alıyor. Peki Wonder Man 2. sezon onayı aldı mı? Dizinin 9. bölümü yayınlanacak mı?

Wonder Man kaç bölüm?

Wonder Man 1. sezon toplamda 8 bölümden oluşuyor. Tüm bölümler 27 Ocak 2026'da Disney+'ta aynı anda yayına verildi. Dolayısıyla dizinin 9. bölümü bulunmuyor. İlk sezon 8 bölümle tamamlandı ve şu an için ek bölüm planı yok.

Wonder Man 2. sezon onayı var mı?

Marvel Studios, Wonder Man'in 2. sezonu için henüz resmi bir onay ya da iptal kararı açıklamadı. Dizinin yaratıcılarından Andrew Guest, MovieWeb'e verdiği röportajda bu konuya şöyle değindi: "İzleyicinin diziye nasıl tepki vereceğine bağlı. Amacımız hem devam edebilecek hem de kendi başına tatmin edici bir hikâye anlatmaktı."

Guest ayrıca olası bir 2. sezon için bazı ipuçları da paylaştı. Josh Gad'ın karakterinin akıbetiyle ilgili ilginç planları olduğunu ve ikinci sezonda bu hikâyeyi geliştirmek istediklerini belirtti.

Wonder Man 2. sezon ne zaman çıkabilir?

Eğer dizi yeterli izlenme rakamlarına ulaşır ve Marvel Studios yeşil ışık yakarsa 2. sezonun en erken 2027 ortası ya da 2028'de ekranlara gelmesi tahmin ediliyor. Ancak bu tamamen Disney+'ın izlenme verileri, eleştirmen değerlendirmeleri ve Marvel'ın genel yapım takvimiyle şekillenecek.

Wonder Man 1. sezon kadrosu ve konusu

Dizinin başrollerinde Yahya Abdul-Mateen II (Simon Williams / Wonder Man), Ben Kingsley (Trevor Slattery), Demetrius Grosse (Eric Williams / Grim Reaper), Zlatko Burić (Von Kovak) ve Arian Moayed (Agent Cleary) yer alıyor. Hikâye, kariyerlerinin zıt uçlarında bulunan iki oyuncunun hayatlarını değiştirecek rolleri kapma mücadelesini anlatırken süper kahraman dünyasının Hollywood'la kesiştiği benzersiz bir atmosfer sunuyor.