Şubat ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? 2026 evde bakım maaşı ve SED ödeme tarihleri... 2026 yılına damgasını vuran sosyal yardım zamları, özellikle evde bakım maaşı, engelli aylığı ve SED ödemeleri alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında zamsız yapılan ödemelerin fark tutarları da şubat ayı içinde hesaplara aktarılacak.

Aile destek programı şubat 2026'da devam ediyor mu?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında dar gelirli ailelere 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapılıyordu. Ancak son ödemeler Aralık 2024'te gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, programın süreli olması nedeniyle otomatik olarak sonlandığını bildirdi. Dolayısıyla şubat 2026 itibarıyla Aile Destek Programı kapsamında herhangi bir ödeme yapılması beklenmiyor. Yeni bir destek paketi açıklanıp açıklanmayacağı ise Bakanlıktan gelecek duyurulara bağlı.

Evde bakım maaşı şubat 2026'da ne kadar yatacak?

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre evde bakım yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi. Ocak ayı memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle artışlı ödemelerin şubat ayında hesaplara yatırılacağı bildirildi.

Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında illere göre farklılık gösteren bir takvimle hesaplara yatırılıyor. Hak sahipleri e-Devlet üzerindeki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranından ödeme durumlarını kontrol edebiliyor.

2026 zamlı sosyal yardım tutarları ne kadar oldu?

Yapılan düzenlemeyle birlikte sosyal yardım kalemlerindeki yeni tutarlar şu şekilde belirlendi:

Sosyal yardım kalemi Eski tutar Yeni tutar (2026) Evde bakım yardımı 11.702 TL 13.878 TL SED ödemesi (çocuk başı) 8.198 TL 9.723 TL Koruyucu aile ödemesi (çocuk başı) 13.096 TL 15.533 TL Ağır silikozis hastası aylığı 11.840 TL 14.042 TL Yaşlı aylığı 5.390 TL 6.393 TL Engelli aylığı (%40-69) 4.302 TL 5.103 TL Engelli aylığı (%70 ve üzeri) 6.454 TL 7.654 TL

Ödeme tarihleri ve sorgulama yöntemleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları doğum yılının son rakamına göre her ayın 5-9'u arasında ödeniyor. Evde bakım maaşı ödemeleri ise ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar ödeme durumlarını şu kanallardan sorgulayabilir:

e-Devlet: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" veya "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfaları üzerinden kontrol edilebilir.

SMS: Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaş alanlar "BAKIYE" yazıp 4747'ye göndererek bilgi alabilir.

ALO 183: Sosyal destek hattı aranarak ödeme takvimi hakkında detaylı bilgi edinilebilir.