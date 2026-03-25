Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Foça, spor ve turizmin kusursuz uyumuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

3-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası, 20 farklı ülkeden gelen 400 yetenekli yelken sporcusunu Ege’nin mavi sularında buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tam desteğiyle, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Yenifoça Yelken Spor Kulübü’nün koordinasyonunda düzenlenen bu dev organizasyonun tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı. Lansman süresince yapılan vurgularda, bu şampiyonanın sadece bir spor etkinliği olmadığı, aynı zamanda İzmir'in küresel spor turizmi haritasındaki yerini perçinleyeceği ifade edildi.

Başkan Tugay: "İzmir'in turizm hikayesi henüz bitmedi"

Organizasyonun lansmanında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin ekonomik kalkınmasında turizmin lokomotif bir rol üstlendiğini belirtti. İzmir’in hak ettiği refah seviyesine ulaşması için stratejik adımlar attıklarını ifade eden Başkan Tugay, şehrin barındırdığı yedi antik kent ve eşsiz doğal altyapının henüz tam potansiyeliyle dünyaya sunulamadığını dile getirdi. "İzmir’in kendi değerini keşfetmesi ve bu zenginliği küresel ölçekte pazarlaması bir zorunluluktur" diyen Tugay, turizm sektörünün tüm temsilcileriyle el birliği içinde çalışarak bu "yazılmamış başarı hikayesini" tamamlayacaklarının sözünü verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak spor tesisleşmesinden tanıtım faaliyetlerine kadar her alanda desteği artıracaklarını vurgulayan Başkan, kentin saygınlığını spor yoluyla yükseltme hedefinin altını çizdi.

Turizmcilere su fiyatlarında indirim müjdesi

Başkan Dr. Cemil Tugay, lansman sırasında sektör temsilcilerini heyecanlandıran somut bir vaatte de bulundu. Foça ve İzmir genelindeki turizm işletmecilerinin maliyet yükünü hafifletmek adına su fiyatlarında ciddi bir indirime gideceklerini açıklayan Tugay, bu hamlenin yerel kalkınmaya verilen desteğin bir göstergesi olduğunu söyledi. Sadece yerel değil, uluslararası arenada da tanıtım atağına geçtiklerini belirten Başkan, özellikle Azerbaycan ve Kazakistan gibi Türk kökenli coğrafyalarda İzmir’in turizm potansiyelini bizzat anlatmaya devam edeceğini ifade etti. Tüm sektör paydaşlarını bu tanıtım yolculuğuna davet eden Tugay, "Bütün dünyaya İzmir’i hep birlikte tanıtacağız," diyerek birlik mesajı verdi.

Yelken sporunun İzmir ekonomisine katkısı katlanıyor

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İzmir’in coğrafi yapısının yelken sporu için bir "cennet" niteliğinde olduğunu belirterek, su sporlarının bölgeye getirdiği ekonomik canlılığa dikkat çekti. 2025 yılında İzmir’in çok sayıda uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Akdurak, yelken turizminin diğer turizm dallarından farklı olarak düşük sezonda bile binlerce kişiyi bölgeye çektiğini vurguladı. Benzer şekilde ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler de spor turizminin İzmir için yıllık 3 ila 5 milyar dolarlık bir gelir kapısı aralayabileceğini savundu. İşler, turizmi 12 aya yayarak ve yüksek gelir grubuna hitap eden spor destinasyonları oluşturarak Avrupa’nın ilk üç merkezi arasına girme hedefinin hayal olmadığını belirtti.

Foça bir dünya markası haline geldi

MW Phokaia Resort Otel Genel Müdürü Bilge Durdu İşler ise Foça’nın artık sıradan bir tatil beldesi olmaktan çıkıp, uluslararası bir yelken merkezi ve sörf üssüne dönüştüğünü ifade etti. Uzun yıllardır yelken turizmine yaptıkları yatırımların bugün bir dünya şampiyonası ile taçlanmasından gurur duyduklarını belirten İşler, Foça’nın bir dünya markası olarak anılmaya başlandığını söyledi. Geniş bir bürokrat katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona duyurusu, yelken sporcularının heyecanlı bekleyişi ve İzmir’in spor turizmindeki kararlı yükselişiyle sona erdi.

