Son Mühür/ Beste Temel- Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir il örgütünde uzun süredir devam eden yönetim süreci, önemli bir görev değişimiyle yeni bir evreye girdi. Partinin İzmir’deki en deneyimli isimlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca yönetim kurullarında, il başkan yardımcılığı ile il başkanlığı makamlarında başarıyla hizmet veren Osman Kocabıyık, görevini devretti. Parti içerisinde derin bir tecrübeye sahip olan Kocabıyık’ın bu kararı, teşkilat içerisinde saygıyla karşılanırken, yeni dönem için Karşıyaka ilçe teşkilatından güçlü bir isim göreve getirildi.

Sağlık gerekçesiyle nöbet değişimi

DSP İzmir İl Başkanlığı görevini bir süredir yürüten Osman Kocabıyık’ın bu değişikliğe gitme kararının arkasında yatan temel nedenin sağlık sorunları olduğu bildirildi. Uzun yılların getirdiği yorgunluk ve tedavi süreci gereksinimi nedeniyle başkanlık makamındaki aktif sorumluluklarını devretme kararı alan Kocabıyık, partisine olan bağlılığını ise koparmadı. Tecrübeli siyasetçi, il başkanlığı koltuğundan ayrılsa da İzmir il yönetimi bünyesinde aktif roller üstlenmeye ve aralıklı da olsa partisinin strateji geliştirme süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Adem Yaşar dönemi

Osman Kocabıyık’tan boşalan il başkanlığı koltuğuna, partisinin saha çalışmalarındaki dinamizmiyle tanınan Karşıyaka İlçe Başkanı Adem Yaşar getirildi. Karşıyaka’daki başarılı yerel çalışmaları ve teşkilat üzerindeki hakimiyetiyle dikkat çeken Yaşar, İzmir genelindeki koordinasyonu sağlamak üzere "bayrak görevini" devraldı. DSP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bu değişimin bir ayrılık değil, partinin yerel dinamiklerini güçlendirecek bir görev paylaşımı olduğu vurgulandı. Adem Yaşar’ın başkanlığındaki yeni dönemin, İzmir siyasetinde DSP’nin etkinliğini artırması bekleniyor.