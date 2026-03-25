İzmir’in Karabağlar ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, birden fazla iş yerine sıçrayarak büyüdü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alevler kısa sürede yayıladı

Seyhan Mahallesi’nde, mobilya üretimi yapılan atölyelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre alevler, boya, ebatlama ve mermer atölyeleri ile iki ayrı mobilya deposuna sıçradı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler yangının daha geniş bir alana yayılmaması için yoğun çaba harcıyor.

Söndürme çalışmaları sürüyor

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.