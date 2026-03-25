İzmir Büyükşehir Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocukların daha sağlıklı ve steril koşullarda eğitim alabilmesi adına başlattığı temizlik malzemesi desteğini genişleterek sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kent genelindeki ilkokul ve ortaokulları kapsıyor. 2025 yılından bu yana aralıksız devam eden program çerçevesinde, İzmir’in 30 ilçesindeki okullara düzenli olarak hijyen setleri ulaştırılıyor. Son verilere göre destek verilen okul sayısı 547’ye ulaşırken, dağıtılan toplam set miktarı ise 3 bin 473 adet olarak kayıtlara geçti.

30 ilçede kesintisiz temizlik desteği

Proje kapsamında her ay düzenli olarak hazırlanan paketler, okulların günlük temizlik ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak şekilde organize ediliyor. Dağıtılan setlerin içerisinde; sıvı sabun, yüzey temizleyici solüsyonlar, çamaşır suyu, cam temizleme sıvıları ve tuvalet kağıdı gibi temel sarf malzemeleri yer alıyor. İzmir’in merkezinden en uzak mahallelerine kadar uzanan bu hizmet ağı, okul aile birliklerinin başvuruları doğrultusunda şekilleniyor. Başvurusu onaylanan eğitim kurumları, her ay kapılarına kadar teslim edilen bu malzemeler sayesinde hijyen standartlarını en üst seviyede tutma imkanına kavuşuyor.

Hedefler aşıldı: Yeni rota 600 okul

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü Şefi Tuncay Yakar, projenin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hedeflerini büyüttüklerini açıkladı. Ocak 2025 tarihinde 50 okul ile sembolik bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Yakar, başlangıçtaki 500 okul hedefini şimdiden geride bıraktıklarını vurguladı. Gurur verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Yakar, "İzmir’in 30 ilçesinde uzak-yakın ayrımı gözetmeksizin 547 eğitim kurumuna ulaştık. 2025 başından bugüne kadar 3 bin 473 setin teslimatını gerçekleştirdik. Şimdiki vizyonumuz, yıl bitmeden bu sayıyı 600 okula çıkarmak" ifadelerini kullandı. Başvuruların dijital platform üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yakar, taleplerin titizlikle değerlendirildiğini ekledi.

Okul aile birliklerinden Büyükşehir'e teşekkür

Uygulamanın sahadaki yansımaları, okul yönetimleri ve veliler nezdinde de büyük takdir topluyor. Süreç hakkında deneyimlerini paylaşan Okul Aile Birliği Başkanı Serap Yorgun, belediyenin sağladığı bu desteğin ekonomik ve hijyenik açıdan büyük bir yükü omuzlarından aldığını ifade etti. İnternet üzerinden yaptıkları başvurunun ardından ekiplerin hızla gelerek keşif yaptığını ve o günden bu yana her ay düzenli teslimat aldıklarını belirten Yorgun, "Öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda ders başı yapabilmesi bizler için her şeyden önemli. Bu süreklilik arz eden destek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tüm velilerimiz adına minnettarız" dedi.

Başvurular "Biz varız" platformu üzerinden yapılıyor

Eğitim kurumlarının bu anlamlı destekten faydalanabilmesi için izlemesi gereken yol haritası da oldukça basit. Okul aile birlikleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi hizmet portalı olan https://bizvariz.izmir.bel.tr/ adresi üzerinden müracaatlarını dijital ortamda tamamlayabiliyor. Başvurunun ardından yapılan incelemeler neticesinde, uygun görülen tüm okullar aylık dağıtım planına dahil ediliyor. Proje, sadece temizlik malzemesi tedariki sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal dayanışma ruhunu eğitim yuvalarına taşıyarak çocukların sağlığını koruma altına alıyor.