Son Mühür- Son birkaç saatte WhatsApp Web kullanıcıları, platformda yaşanan ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Birçok kullanıcı sohbetlerinde veya sohbet listelerinde gezinemediğini bildirdi. Bu durum, özellikle iş ve kişisel yazışmalarını bilgisayar üzerinden yürüten kullanıcılar için büyük bir aksaklığa neden oldu.

Kaydırma sorunu nedir ve nasıl ortaya çıktı?

Sorun, kullanıcıların fare tekerleğiyle sohbetleri yukarı veya aşağı kaydıramaması şeklinde kendini gösteriyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, bu problem ilk olarak 8 Eylül 2025 tarihinde ortaya çıktı. Bir kullanıcı, ana sohbetlerinde bu sorunu yaşarken, arşivlenmiş sohbetlerinde rahatlıkla kaydırma yapabildiğini belirtti. Bir başka kullanıcı ise, "Yeni mesaj butonuna tıklayınca mesaj kaydırılıyor, ancak fare tekerleğiyle değil" diyerek yaşadığı aksaklığı belirtti. Sorunun sıkça yaşanması ve kolayca tekrarlanabilmesi, hatanın WhatsApp'ın sunucu kaynaklı bir hatası olabileceğini düşündürüyor fakat Meta tarafından bu aksaklık hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçici çözüm yöntemi ortaya çıktı

WhatsApp'ın resmi bir açıklama yapmaması üzerine kullanıcılar, soruna kendileri çözüm aramaya başladı. Deneme yanılma yoluyla bulunan bir geçici çözüm, birçok kişi tarafından onaylandı. Bu yönteme göre, WhatsApp Web sekmesini veya uygulamasını tamamen kapatıp yeniden açmak, kaydırma işlevini geçici olarak eski haline getiriyor. Ancak bu çözümün kalıcı olmadığı ve sorunun tekrar edebildiği de belirtiliyor.