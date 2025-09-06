Bilim insanları, aylardır merak konusu olan “3I/ATLAS”ın gizemini çözdüklerini açıkladı. Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, cismin çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruk olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, cismin 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerlediğini bildirdi.

TRT'nin haberine göre, Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, görüntülerin “3I/ATLAS”ın bir kuyruklu yıldız olduğunu çok net bir şekilde gösterdiğini belirtti. Bilim insanları, bu keşfin, uzak yıldız sistemlerinde oluşan gök cisimleri hakkında önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.

Atmosfer özellikleri sırları açtı

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre “3I/ATLAS”ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlara kıyasla daha fazla karbondioksit ve daha az su içeriyor. Araştırmacılar, bu durumun cismin kendi yıldızından çok uzak bir bölgede oluştuğunu gösterdiğini aktardı.

Bilim insanları, elde edilen bulguların, gezegen oluşum süreçleri ve uzak yıldız sistemlerindeki dinamikler hakkında önemli ipuçları sunduğunu vurguladı. Araştırmalar, gökbilim dünyasında “3I/ATLAS”ın diğer gök cisimlerinden farklı oluşum koşullarına sahip olduğunu doğruladı ve bu alandaki tartışmaları sonlandırdı.