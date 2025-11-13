İzleyici kitlesinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Welcome To Derry dizisi, korku türünde öne çıkan projeler arasında yer alıyor. Stephen King’in IT evreninden uyarlanan yapımda, Pennywise karakterinin geçmişi ve Derry kasabasındaki karanlık olaylar konu ediliyor. ABD merkezli HBO Max platformunda yayın haklarına sahip olan dizi, yayımlanan ilk üç bölümüyle merak uyandırdı. Özellikle gerilim ve korku hikayesinin sürükleyici ilerleyişi, dizinin yeni bölümlerini bekleyen hayranların ilgisini daha da artırdı. Son olarak, 4. bölümün yayın tarihi ve içerik detayları ile ilgili bilgiler izleyici gündeminin önemli başlıkları arasına girdi.

Welcome To Derry 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Welcome To Derry dizisinin ilk sezonunun dördüncü bölümü, Türkiye saatiyle 17 Kasım Pazartesi sabah erken saatlerde izleyiciyle buluşacak. Yapımın resmi yayın programına göre yeni bölüm, korku ve gerilim dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Bölümün fragmanı 54 saniye süresiyle platformun resmi kanalları üzerinden paylaşıldı. Uluslararası platformda yayımlanan dizi, Türkiye’den de aynı anlarda erişime açılacak. Bu tarih aynı zamanda dizinin hayranlarının sosyal medyada en fazla takip ettiği konuların başında geliyor.

Dizinin konusu ve genel hikaye yapısı

Welcome To Derry, Stephen King’in popüler IT romanı temel alınarak hazırlandı ve 1960’ların başındaki Derry kasabasındaki olaylar üzerinden ilerliyor. Konu, Andy Muschietti’nin yönetmenliğini üstlendiği önceki IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) filmlerinin öncesinde yaşananları içeriyor. Kayıp Palyaço Pennywise karakterinin ortaya çıkışına ve kasabada yarattığı korkuya odaklanan dizi, orijinal romana yeni detaylar ekleyerek evreni genişletiyor. Dizide kasabanın geçmişiyle ilgili karanlık olaylar, karakterlerin yaşadığı gerilim ve korku ile birlikte izleyiciye aktarılıyor.

Kadro ve prodüksiyon bilgileri

Welcome To Derry’nin oyuncu kadrosu ve teknik ekibi oldukça dikkat çekici. Kadroda Jovan Adepo, Bill Skarsgård, James Remar, Rudy Mancuso, Chris Chalk ve Taylour Paige gibi uluslararası başarıya sahip isimler yer alıyor. Pennywise karakterini yine Skarsgård canlandırıyor. Jason Fuchs, Andy Muschietti ve Barbara Muschietti’nin yaratıcı ekibinde bulunduğu dizide, 1962 yılının Derry kasabasında geçen korku ve gerilim dolu hikaye izleyiciye sunuluyor. Yapım, gelişmiş prodüksiyon kalitesiyle seyircilere benzersiz bir korku deneyimi yaşatmayı hedefliyor.