Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, olay günü Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı M.Ş., Efeler ilçesindeki ormanlık alana gitti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.'nin yanında bulundurduğu ateşli silahla Hanedan'ı vurduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia ediliyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlar, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Savcılık, sanığın ifadelerindeki çelişkilere ve olay yerindeki delillere dikkat çekerek en üst sınırdan ceza talep etti.

Teslime Hanedan Cinayetinin Perde Arkası ve İfadeler

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, M.Ş. dahil olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çapraz sorgusunda olayın detayları parça parça gün yüzüne çıktı. Tutuklu yargılanan M.Ş., ilk ifadesinde olayın bir kaza olduğunu iddia etse de, savcılık makamı elde edilen balistik bulgular ve HTS kayıtları ışığında eylemin kasten gerçekleştirildiği kanaatine vardı.

İddianamede, sanığın cinayeti işledikten sonra delilleri karartmaya çalıştığı ve diğer şüphelilerden yardım istediği yönündeki suçlamalar da yer aldı. Olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera kayıtları ve tanık beyanları da dosyanın en önemli delilleri arasında bulunuyor. Kamuoyunda infial yaratan davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Teslime Hanedan Kimdir?

2005 yılında dünyaya gelen Teslime Hanedan, aslen Aydınlı ve eğitim hayatını bu şehirde sürdürüyordu. Adnan Menderes Üniversitesi'nde ön lisans eğitimi alan 20 yaşındaki Hanedan, çevresinde hayat dolu ve başarılı bir öğrenci olarak tanınıyordu. Ailesiyle birlikte yaşayan genç kızın ani ölümü, okul arkadaşları ve Aydın halkı arasında büyük üzüntüye neden oldu. Kadın cinayetlerine karşı yürütülen kampanyalarda sembol isimlerden biri haline gelen Teslime Hanedan'ın ailesi, adaletin yerini bulmasını ve suçluların en ağır cezayı almasını talep ediyor.