İzmit ve Sapanca’da açtığı şubelerle bölgenin öncü merkezlerinden birini oluşturan Şekerci, müşteri memnuniyetine önem veren yaklaşımı, alanındaki bilgi birikimi ve profesyonel tutumuyla sektörde saygın bir konuma ulaştı. 42 yaşında hayatını kaybeden Şekerci, genç yaşta vefatıyla yakın çevresi ve müşterileri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Sibel Şekerci’nin Hayatı ve Mesleki Yolculuğu

Sibel Şekerci İzmir’de doğdu ve burada büyüdü. Sonrasında iş hayatı için Kocaeli’nin İzmit ilçesine yerleşti. Güzellik ve estetik alanındaki girişimciliği ile İzmit’in Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak’ta Derin Estetik Güzellik Merkezi’ni açtı. Bu merkezde cilt bakımı, lazer epilasyon ve çeşitli estetik uygulamalar konusunda hizmet sunmaya başladı. Sapanca’da açtığı iki ek şube ile markasını daha geniş bir coğrafyaya taşıdı. Şekerci, güvenilirliği ve bilgisiyle çok sayıda müşterinin tercihi oldu; yenilikçi uygulamaları ve sektöre getirdiği farklı bakış açıları ile güzellik sektörünün gelişimine katkı sağladı.

Sibel Şekerci’nin Vefat Süreci ve Son Yolculuğu

Sibel Şekerci, bir süredir mücadele ettiği amansız bir hastalığın etkisiyle, hastanede gördüğü tedaviler sonucu 12 Kasım 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Hastalığı nedeniyle bir süre işinden uzak kaldığı, ancak mesleğine olan tutkusunu hiç kaybetmediği aktarıldı. Şekerci’nin ölümü hem iş ve sektör çevresinde, hem de Kocaeli ve İzmir’deki yakınlarında derin bir üzüntüye yol açtı. Cenazesi ailesinin isteği üzerine memleketi İzmir’e gönderilerek orada toprağa verildi.

Sibel Şekerci Kimdir?

