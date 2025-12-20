Zamanla bardaklarda biriken çay, kahve ve kireç lekeleri, cam yüzeyde mat ve kirli bir görüntüye yol açıyor. Günlük yıkamaya rağmen geçmeyen bu lekeler, özellikle cam bardakların estetik görünümünü olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre bu durum, çoğu zaman yanlış temizlik alışkanlıklarından kaynaklanıyor.

Karbonat ve sirke birlikte kullanıldığında etkisini artırıyor

Cam bardaklardaki lekeler için en etkili yöntemlerden biri karbonat ve sirke ikilisi olarak öne çıkıyor. Bir çay kaşığı karbonat bardağın içine eklendikten sonra üzerine bir miktar beyaz sirke dökülüyor. Köpürme başladıktan sonra karışım bardağın iç yüzeyine yayılıyor. Yaklaşık 10–15 dakika beklenmesinin ardından süngerle nazikçe ovalanıyor ve bol suyla durulanıyor. Bu yöntemin hem lekeleri çözdüğü hem de cam yüzeyi parlattığı belirtiliyor.

Uzun süredir çıkmayan lekelerde limon tuzu tercih ediliyor

Özellikle uzun süre beklemiş ve kalıcı hale gelmiş lekelerde limon tuzu etkili bir alternatif sunuyor. Ilık su dolu bir kabın içerisine bir tatlı kaşığı limon tuzu ekleniyor ve bardaklar bu karışımda yaklaşık 20 dakika bekletiliyor. Sürenin sonunda bardaklar normal şekilde yıkandığında lekelerin büyük ölçüde azaldığı görülüyor.

Bulaşık makinesinden çıkan bardaklardaki matlık için dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor

Bardakların bulaşık makinesinden mat çıkmasının en önemli nedenlerinden biri deterjan kalıntıları olarak gösteriliyor. Yıkama sonrası kısa süreli sirke ile durulama yapılmasının cam yüzeyde kalan kalıntıları giderdiği ifade ediliyor. Ayrıca makinede gereğinden fazla deterjan kullanmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.

Doğru temizlik alışkanlıkları kalıcı lekeleri önleyebiliyor

Uzmanlar, bardaklarda kalıcı lekelerin oluşmaması için çay ve kahve içildikten sonra bekletilmeden yıkanmasını öneriyor. Sert telli süngerler yerine yumuşak temizlik ürünlerinin tercih edilmesinin de cam yüzeyin korunmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Bu basit yöntemlerle bardakların uzun süre temiz ve parlak kalabileceği ifade ediliyor.