2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile hayatını birleştiren Feyyaz Yiğit, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Çiftin bebek haberi, sanat camiası ve hayranları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sosyal medya platformlarında, Yiğit'in canlandırdığı fenomen karakterlerin replikleriyle harmanlanmış binlerce tebrik mesajı paylaşıldı.

Kariyerinin Zirvesinde Gelen Mutluluk

Son dönemde dijital platformda yayınlanan "Gibi" dizisindeki "Yılmaz" karakteriyle fenomen haline gelen Feyyaz Yiğit, hem senaristliğini yaptığı projelerle hem de oyunculuk performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. "Cinayet Süsü" ve "Ölümlü Dünya" filmlerindeki absürt komedi anlayışıyla kendine has bir ekol yaratan Yiğit, şimdi de ebeveynlik serüvenine adım attı. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Feyyaz Yiğit Kimdir?

1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce'de doğan Feyyaz Yiğit Çakmak, Türk yazar, senarist, oyuncu ve müzisyendir. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki resim eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine reklam ajanslarında grafiker olarak başlayan Yiğit, daha sonra Okan Bayülgen'in "Disko Kralı" programındaki skeçleri ve yazarlığıyla tanınmaya başladı.

"Oldumu Şimdi?", "Aptal" ve "8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum" adlı üç kitabı bulunan sanatçı, senaryosunu Aziz Kedi ile birlikte yazdığı ve başrolünde yer aldığı "Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" filmleriyle sinemada büyük başarı yakaladı. Halen Exxen platformunda yayınlanan ve replikleriyle fenomen olan "Gibi" dizisinin başrolünü ve senaristliğini üstlenen Feyyaz Yiğit, 2018 yılından beri Sedef İnanç ile evlidir.