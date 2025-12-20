Çanakkale'de üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın şüpheli ölümü kenti yasa boğdu. Erkek arkadaşının evinde hareketsiz halde bulunan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan erkek arkadaşının kabarık suç dosyası ise dikkatleri üzerine çekti.

18 Aralık günü İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olay, 24 yaşındaki üniversite öğrencisinin trajik sonunu gözler önüne serdi. Savcılık, genç kadının kesin ölüm nedenini belirlemek için soruşturmayı derinleştirirken, kamuoyu Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu bekliyor. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakılması ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Olayın Detayları ve Şüpheli Durum

Trajik olay, 18 Aralık tarihinde saat 14.30 sularında Çanakkale'nin İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl Sokak'taki bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddiaya göre, 25 yaşındaki B.K., kız arkadaşı Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının nabzının atmadığını tespit etti.

Acil olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, burada doktorların yoğun çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Genç kadının ani ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçerken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi raporunun soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik veriler sunması bekleniyor.

Erkek Arkadaşının 39 Suç Kaydı Çıktı

Olayın ardından polis ekipleri, Gamze Nur Yalçın'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen B.K.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemelerde şüphelinin daha önceden işlediği suçlardan dolayı tam 39 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, olayın üzerindeki şüphe bulutlarını artırdı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan B.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalması, soruşturmanın devam ettiği süreçte yeni soru işaretleri yarattı. Güvenlik güçleri, olay yerindeki deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Gamze Nur Yalçın Kimdir?

1999 doğumlu olan Gamze Nur Yalçın, 24 yaşındaydı. Eğitim hayatına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde devam eden Yalçın, son sınıf öğrencisiydi. Çevresinde başarılı ve hayat dolu biri olarak tanınan genç üniversitelinin ölümü, okul arkadaşları ve ailesi başta olmak üzere tüm Çanakkale'de büyük üzüntü yarattı. Mezuniyetine kısa bir süre kala hayatını kaybeden Yalçın'ın ölümüyle ilgili sır perdesi henüz aralanmadı.