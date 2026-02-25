Finlandiya’da yaklaşık beş yıl önce İslamiyet’i seçerek Müslüman olan genç bir adamın hayat hikayesi, azim ve inancın birleştiği ilham verici bir tabloya dönüştü. 2021 yılında hidayete ererek Müslüman olan ve Haldun As-Sanaa ismini alan 22 yaşındaki Finlandiyalı genç, bu yıl Ramazan ayına sayılı günler kala Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyerek hafızlık icazetini aldı. Kısa sürede katettiği bu manevi mesafe, hem kendi ülkesinde hem de İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

"Hayallerimin bile ötesine geçen bir mucize"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşdığı değişim ve hissettiği derin şaşkınlığı takipçileriyle paylaşan As-Sanaa, beş yıl önceki haliyle bugünkü konumu arasındaki farkı "hayal edilemez" olarak nitelendirdi. Müslüman olduğu ilk günlerde birinin kendisine gelip, "Beş yıl sonra Kur'an'ın tamamını ezberlemiş bir hafız olarak teravih namazı kıldıracaksın" demesi durumunda buna asla inanmayacağını samimiyetle ifade etti. Genç hafız, geldiği noktayı sıradan bir başarının ötesinde, Allah’ın bir lütfu olarak gördüğünü vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'i hayatın merkezine koymanın inanılmaz bereketi

Hafızlık sürecini tamamladıktan sonra yaşadığı şehirde teravih namazlarını kıldırmaya başlayan Haldun As-Sanaa, bu görevin kendisi için tarif edilemez bir onur olduğunu dile getirdi. Başarısının anahtarını "Bütün başarım sadece Allah sayesindedir" sözleriyle özetleyen Finlandiyalı genç, imkansız gibi görünen hedeflerin inançla nasıl gerçeğe dönüştüğünü kanıtladı. Yaşadığı bu süreç, Finlandiya gibi Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu bir coğrafyada Kur’an’a olan ilginin artmasına da vesile oldu.

Tüm insanlığa anlamlı Mesaj: "Kur'an'a değer verin"

Ramazan ayı vesilesiyle yayınladığı mesajda sadece Müslümanlara değil, tüm insanlığa seslenen As-Sanaa, Kur’an-ı Kerim’e verilen değerin hayatı nasıl bereketlendirdiğine dikkat çekti. "Eğer ilahi kelamı hayatınızın merkezine yerleştirirseniz, hayal bile edemeyeceğiniz nimetlere ve huzura ulaşmanız garantidir" diyen genç hafız, bu kitabın sunduğu rehberliğin evrensel bir değer taşıdığını belirtti. Mesajını alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ederek noktalayan As-Sanaa, azmiyle pek çok kişi için yeni bir motivasyon kaynağı haline geldi.