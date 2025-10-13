Son Mühür- Televizyon dünyasında 12 Ekim reyting sonuçları büyük bir krize neden oldu. Her sabah saat 09.55’te yayın kuruluşlarına gönderilen reyting verileri bu kez gecikmeli ulaştı.

Kantar Media’nın hazırladığı “ilk 100 program tablosu”, kanallara gönderilmeden önce sosyal medyada dolaşıma girdi.

Reyting ölçümünde “kalite kontrol” gecikmesi

Gazeteci Birsen Altuntaş; sabah saatlerinde yaşanan gelişmeyi “Bu sabah tam bir reyting skandalı yaşandı” sözleriyle duyurdu. Altuntaş’ın aktardığına göre, Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D’ye reyting verileri 10.40’tan sonra ulaştı.

Kantar Media, abonelere gönderilen bilgilendirmede “Kalite kontrol çalışmalarının sürdüğü” ve verilerin en kısa sürede paylaşılacağı açıklamasını yaptı. Ancak tablo çoktan sosyal medyada yayılmıştı.

Kantar Media’nın verileri sosyal medyada dolaştı

Her gün aynı saatte yayınlanan reyting raporlarının gecikmesi, televizyon sektörü içinde ciddi bir şaşkınlık yarattı.

Kantar Media’nın hazırladığı top100 listesi, bu kez resmi kanallar yerine ilk olarak sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Bu durum, özellikle medya profesyonelleri arasında “veri güvenliği” ve “sızdırma” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

TV kanallarında kriz: “Reyting belliydi, neden geç geldi?”

Verilerin sosyal medyada dolaşmasının ardından televizyon kanallarında adeta kriz çıktı. Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D yöneticileri, mahkeme kararıyla paylaşımı yasaklanmış olan tablonun sosyal medyada dolaşmasına tepki gösterdi. Kanallar, “Madem reyting belliydi, bize neden geç ulaştı?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.